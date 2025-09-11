Qué poder militar tiene Venezuela para defenderse de la ‘amenaza’ de EEUU

Cazas rusos, drones iraníes, tanques franceses y un viejo submarino alemán: Venezuela cuenta con 343.000 «hombres y mujeres en armas» y una dotación vetusta en su Fuerza Armada para hacer frente a una —muy improbable por ahora— invasión de Estados Unidos.

Sin embargo, el aumento de las tensiones bilaterales lleva a valorar con qué elementos cuenta Venezuela para su defensa militar, tras algunas semanas del operativo antidrogas que, según la Casa Blanca, lleva adelante las Fuerzas Armadas de EEUU en el mar Caribe frente a las costas venezolanas, y que hasta ahora ha tenido varios incidentes.

Entre estos se cuentan la destrucción con un misil de EEUU de una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela por con 11 tripulantes que fallecieron; el vuelo de dos aviones de guerra F-16 de Venezuela cerca de un buque militar estadounidense que Washington consideró «una provocación», y la advertencia hecha por el presidente Donald Trump este viernes sobre el «derribo» de cualquier avión venezolano que amenace a la Armada de EEUU.

En ese contexto, mientras Maduro dijo el mismo viernes que «ninguna de las diferencias» que su gobierno tiene con Estados Unidos justifica un conflicto militar, una revisión del poder militar venezolano pone en evidencia la asimetría entre los ejércitos de ambos países.

Bautizada como bolivariana por Hugo Chávez, la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. «¡Chávez vive!» es hoy su saludo oficial y se define como «socialista y antiimperialista».

Los desfiles militares muestran a soldados en uniforme táctico, rostros pintados, armados de fusiles AK47, bazucas y morteros marchan al grito de consignas políticas.

No hay cifra oficial de integrantes activos. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) la fija en 123,000, más 220,000 milicianos y 8,000 reservistas.

La Milicia, creada por Chávez en 2009, es el quinto componente de la Fuerza Armada, después del Ejército, la Martina, la Aviación y la Guardia Nacional. Está conformado por civiles con alta carga ideológica socialista y con un culto hacia el fallecido Chávez.

Según el mandatario venezolano, Venezuela cuenta con más de 8 millones de milicianos y reservistas, equivalente a un tercio de la población. Pero analistas consideran la cifra irreal.

Maduro impulsó además la formación de cuerpos de defensa en empresas públicas y comunidades: la «amenaza gringa» ha sido el centro de la propaganda oficial, con llamados a la unidad nacional y anuncios en la TV estatal donde próceres generados por inteligencia artificial llaman al «Yo me alisto».

«Tenemos la sangre de Bolívar Libertador», dijo a la AFP Moisés Arévalo, de 63 años, al alistarse en la capital. «Cuando éramos indios defendimos a Venezuela, ahora que estamos mejor preparados, la seguiremos defendiendo».

Las compras militares milmillonarias de Chávez a Rusia y China

Durante la bonanza petrolera, Venezuela hizo millonarias inversiones militares. Entre 2006 y 2011, compró a Rusia equipos por más de 11,000 millones de dólares, explicó a la AFP Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

La adquisición incluyó 23 aviones Sukhoi 30MKV, ocho helicópteros Mi17, 12 plataformas de radares y misiles antiaéreos rusos S-300VM y 44 S 125 Pechora.

Más recientemente adquirió ocho drones Mohajer, con tecnología iraní.

«El problema es que si no están coordinados, esos sistemas militares no sirven para nada», apuntó un general en retiro que ocupó altos cargos en la Fuerza, y que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

«La Fuerza Armada no se entrena de manera colectiva para utilizar todos esos elementos de tierra, aire y mar. Coordinar eso, sin ejercicios previos, dificulta el comando de una operación compleja».

La crisis venezolana también mermó el gasto militar

El gasto militar cayó a 3,917 millones de dólares en 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI), frente a 4,600 millones en 2022 y el récord de 6,200 millones en 2013.

La crisis que desplomó el 80% del PIB también golpeó a las fuerzas militares, pese a ser el sector más privilegiado por Maduro. Desde 2017, Venezuela sufre un embargo de armas de la Unión Europea y Estados Unidos. De ahí el acercamiento a Rusia y China.

«Moscú apoyará de manera integral los esfuerzos del gobierno venezolano para proteger su soberanía nacional», dijo por estos días el embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.