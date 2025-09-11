Dos jucus mueren por gas al interior de una mina en el Cerro Rico de Potosí

Los uniformados realizan los levantamientos de cadáveres en minas.

Personal de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la Policía Departamental de Potosí efectuó el levantamiento legal de dos cuerpos de personas fallecidas en interior mina en una cooperativa minera del Cerro Rico de Potosí.

El director de la Felcc, Marco Antonio Dávalos, destacó que esas dos personas no eran parte del personal de la cooperativa minera y se estableció que se trataba de ladrones de mineral que comúnmente son conocidos como jucus.

Las primeras investigaciones dan cuenta que los hombres de entre 25 a 30 años entraron al yacimiento minero pero lamentablemente fueron afectados por gas que se conoce como “bochorno”, por parte de los trabajadores.

Con este caso, la cantidad de muertos en mina llega a 90 lo cual llama la atención de las autoridades policiales porque a esta altura del pasado año se tenía 75 víctimas fatales en los diferentes yacimientos del Departamento de Potosí.

Un total de 87 varones y tres mujeres perdieron la vida en los oscuros socavones cooperativizados los cuales se caracterizan por la falta de medidas de seguridad industrial.

De acuerdo a los reportes policiales, de las 90 víctimas mortales, tres son menores de edad lo cual conlleva la violación de normas laborales por parte de quienes contratan al personal para trabajo en mina puesto que la actividad de menores en yacimientos de extracción de metales está prohibida.