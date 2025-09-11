Conmemoran el Día Internacional de la Mujer Indígena en Pozo Almonte

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal organizó una Plaza Ciudadana en Pozo Almonte, la cual contó con la presencia de diversos servicios públicos a los cuales pudieron acceder los vecinos y vecinas, además de un espacio de ventas para emprendedores locales.

En la misma instancia, se llevó a cabo un diálogo entre autoridades y mujeres representantes de organizaciones indígenas de la comuna, encabezado por la delegada presidencial provincial del Tamarugal, Camila Castillo, quien estuvo acompañada del seremi de Economía, Jorge Julio; el seremi de Gobierno, Rodrigo Vargas; la seremi (s) de la Mujer y Equidad de Género, Séfora Sidgman; la seremi de Seguridad Pública, Ana María Peralta; el seremi de Agricultura, Eduardo Justo; el subdirector nacional norte de Conadi, Juan Pablo Pérez; y la directora regional de Conaf, Natalia Ortega.

“Estuvimos presentes en Pozo Almonte con los distintos servicios públicos a través de una Plaza Ciudadana, en la cual también participaron emprendedores y emprendedoras de nuestra provincia. Además, tuvimos un fructífero espacio de diálogo con mujeres indígenas y con autoridades sectoriales, en donde asumimos compromisos en materia de desarrollo económico, de fomentar los espacios de ventas de sus productos, tanto agrícolas como artesanales que ellas realizan, y también para fortalecer la asociatividad, ya que cada una está haciendo los esfuerzos para generar corporaciones y asociaciones que permitan perpetuar la identidad cultural de la Provincia del Tamarugal”, señaló la delegada Camila Castillo.

Por su parte, el subdirector nacional norte de Conadi, Juan Pablo Pérez, dijo que “las mujeres han sido fundamentales en todo lo que tiene relación con la cultura de los pueblos indígenas, como el lenguaje, la gastronomía y la artesanía. Por eso es importante y necesario reconocer el gran aporte de todas nuestras warmis en la región para todas nuestras comunidades y para el desarrollo de los pueblos originarios en general”.

También Karina Sánchez, presidenta de la Corporación de Desarrollo Cultural y Patrimonial de los Pueblos Originarios de Pozo Almonte, afirmó tras la conversación con las autoridades que “me pareció muy interesante que se abra este espacio de diálogo porque nosotras necesitamos expresar lo que son nuestras necesidades, ya que como corporación buscamos ser un nodo integrador de todas las actividades que desarrollan nuestras mujeres aymaras. Me gustó mucho este espacio, porque se nos abre la posibilidad de que nos puedan ayudar y responder a nuestros requerimientos”.