Autos robados en Chile tienen su principal mercado en Bolivia

Un reporte elaborado por el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de la comuna de Arica, Chile, revela un dato contundente: en la semana 33 del año, hubo un incremento del robo de vehículos en un 185,7% solo en esa ciudad, un promedio de ocho robos por día en una ciudad de no más de 242.000 habitantes.

Las autoridades y la prensa chilena de esa región atribuyen el incremento a los anuncios de campaña que del candidato presidencial, Rodrigo Paz, quien prometió nacionalizar hasta 250.000 vehículos “chutos” si gana la segunda vuelta de las elecciones, el 19 de octubre. Sin embargo, el candidato contendor, Jorge Tuto Quiroga, también sostiene una propuesta similar e incluso, ya cuenta con un “mini borrador” de proyecto de ley.

Martín Bresciani, presidente de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile, advirtió sobre el impacto que tendría en su país la propuesta de Paz: “Un 10% de los vehículos que son robados en Chile terminan con destino en Bolivia. En Chile se roban 30.000 autos al año y 3.000 de esos llegan como autos chutos a Bolivia”, dijo en una entrevista con Radio Pauta, del vecino país.

El dirigente detalló que en Bolivia existen más de 1,3 millones de automóviles irregulares, muchos de ellos robados en Chile o ingresados sin regularización desde la zona franca de Iquique. “El concepto chuto es un vehículo irregular que no tiene registro en el Estado boliviano para efectos de revisiones, impuestos o de saber cómo se internó”, explicó.

En Bolivia, las promesas de nacionalización han disparado los precios de los vehículos indocumentados que se venden en más de 70 ferias distribuidas en los departamentos, de Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Bresciani también apuntó a la fragilidad institucional boliviana, que tiene un marco institucional muy vulnerable. “Una persona que entra con un auto irregular puede estar toda la vida con él y nunca le va a pasar nada”, agregó.

Distintos sectores empresariales y políticos bolivianos han rechazado las propuestas de nacionalización porque están vinculadas a grupos criminales internacionales dedicados al tráfico de drogas, armas y de personas.

Delitos demostrados

La frontera con Chile es la más porosa para la entrada del contrabando de todo tipo de mercadería ilegal, incluyendo vehículos, porque existen muchos pasos a través del desierto y las caravanas incluso se enfrentan con armas a las autoridades aduaneras bolivianas y chilenas. Sin embargo, Carabineros de Chile han demostrado mediante videos grabados, que algunos efectivos militares y policiales bolivianos están implicados en el intercambio de vehículos por drogas.

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) estima que cada año entran al país unos 60.000 vehículos de contrabando, muchos de ellos sin documentación legal y que en todo el territorio nacional, existirían 1,3 millones de autos chutos.

Brasil también es otro de los países de origen de vehículos indocumentados, principalmente robados. De acuerdo con el portal de estadísticas, Statista, en 2024 se registraron más de 344.000 casos de robos y hurtos de vehículos en el vecino país, aunque no se cuenta con datos recientes sobre el porcentaje que llegan a Bolivia.

Solo en 2011, la Asociación Brasileña de Localizadores de Automóviles (ABLA), estimó que unos 2.500 vehículos robados en Brasil ingresaron a Bolivia. Además, un cruce de datos entre autoridades de ambos países identificó al menos 4.000 autos brasileños robados circulando en Bolivia, aunque la Policía Federal estimó que esa cifra podría alcanzar hasta 20.000, dado que los datos bolivianos no son totalmente consistentes.

Según datos revelados hace pocos días por la expresidente de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, en 2011, luego de la última nacionalización, se detectaron casi 5.000 vehículos robados de Brasil, Chile y Perú. De ellos, alrededor de 4.000 eran de Brasil.

Además de Chile, se reporta que también ingresan autos robados desde Argentina, Paraguay y

Perú, aunque en menor escala, según Media Monitor.

El portal digital El Mostrador reportó el martes que en Chile, hace tres años, se conformó el Equipo de Búsqueda de Vehículos Robados Arica (EBVRA), que afirmó que en las últimas semanas se han robado hasta ocho vehículos por día en Arica. Las sustracciones habitualmente se producen de madrugada con tiempos bien acotados, para tener la oportunidad de transitar hasta las fronteras con Bolivia o Perú.