El vicegobernador Bernis se reunió con la CGT para avanzar en una agenda sindical conjunta

Estuvieron presentes los dirigentes Fredyy Berdeja de Judiciales, Luis Cabana de UPCN, Ariel Vargas de ATRAAC, Julio Ramirez de UTA, Francisco Montes de APUNJU, Ramón Neyra de la UOCRA, Anibal Arena de SMATA y Miguel Mamani de COMERCIO. El encuentro tuvo como eje central el análisis de los marcos legales y la posibilidad de institucionalizar un espacio de diálogo permanente entre el Gobierno y la CGT Jujuy.

Posterior a la reunión, el co secretario general de la CGT, Freddy Berdeja, explicó que la reunión es la continuidad de las reuniones ya mantenidas con el vicegobernador y que justamente, veníamos a buscar respuestas respecto a los marcos legales que estamos planteando entre la CGT y el Gobierno, para marcar una agenda que incluya a todos los sectores.

En esa misma línea Berdeja subrayó la necesidad de que la central obrera cuente con un ámbito de participación dentro del Estado provincial, uno de los puntos sobresalientes que venimos planteando es la necesidad de darle a la CGT un espacio dentro de la institucionalidad del Gobierno, para ir resolviendo una serie de cuestiones que vienen planteando los sindicatos tanto del sector privado como del sector público. Hoy vemos una respuesta positiva para avanzar en esa dirección.

Indicó que la propuesta será evaluada por el vicegobernador junto al Poder Ejecutivo, sin embargo, considera que la voluntad está dada y nosotros estamos en condiciones de afrontar ese espacio y colaborar con todos los sectores. Fundamentalmente, lo que apunta la CGT es a brindar una mesa de diálogo que permita solucionar la agenda que los trabajadores vienen reclamando desde hace tiempo.

Por último, Berdeja, consultado sobre su óptica respecto del empleo a nivel general, marcó una diferencia entre lo provincial y nacional, a nivel nacional se han despedido trabajadores, eso no ocurrió en Jujuy. Más allá de que entendemos que la cuestión salarial no es acorde, se mantuvieron las fuentes de trabajo, ya sea con contratos, capacitación o jornalizados. Consideró que ese es un punto fundamental, el sostenimiento del empleo y luego la discusión por los salarios, porque sin trabajo no hay discusión salarial posible, concluyó.