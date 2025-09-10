El municipio inició las jornadas de capacitación en mediación comunitaria

Con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge y la participación de funcionarios de distintas Direcciones y Secretarías, comenzaron las jornadas de capacitación en mediación comunitaria.

Los encuentros están a cargo del magíster Antonio Tula, reconocido a nivel nacional e internacional por su trayectoria en mediación, quien compartirá su experiencia a través de un ciclo de tres jornadas de formación interactiva.

En este marco, el intendente Raúl “Chuli” Jorge subrayó el valor del trabajo que se realiza desde el Departamento de Mediación Comunitaria, “contamos con un área que aborda diversos conflictos entre vecinos y sectores de la comunidad. Es fundamental capacitar permanentemente a nuestro personal y contar con referentes de la talla del doctor Tula, que nos permiten crecer y brindar mejores respuestas a la ciudadanía”.

Asimismo, destacó la importancia de estar al día en estas temáticas, “el magíster Tula hizo una exposición excelente, fruto de años de experiencia. Para nosotros es una obligación mantenernos actualizados y buscar soluciones a través de la mediación comunitaria, evitando que cuestiones vecinales lleguen a los tribunales”.

Por su parte, la procuradora municipal, Paula Alcoba, explicó que la capacitación se desarrolla en el marco de un convenio con la organización Redes Alternativas, “gracias a este acuerdo, el magíster Tula nos ofrece de manera generosa esta formación, abriendo el Departamento de Mediación para prácticas y dictando tres jornadas dirigidas a todos los funcionarios del municipio”.

Finalmente, el magíster Antonio Tula detalló la dinámica de trabajo prevista, “la capacitación se organiza en tres jornadas con distintos ejes temáticos, partiendo de una mirada sistémica del municipio. Buscamos romper la visión piramidal y promover una comunicación circular, a través de talleres interactivos en los que cada grupo desarrolla actividades. Cada encuentro cerrará con una devolución final, generando un proceso de retroalimentación a lo largo de los tres días”.