El gobernador Sadir entregó tanques atmosféricos para tres municipios

En instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, el mandatario formalizó la entrega de dichas unidades para brindar apoyo a los proyectos que beneficien a la comunidad.

Los rodados fueron recibidos por los intendentes de San Antonio, Álvaro De Bedia; de Palma Sola, Francisco Vaquero; de y Aguas Calientes, Gregorio Mamaní.

“Trabajando para optimizar el servicio a la comunidad”

Al respecto, el gobernador expresó que “es muy importante que estos municipios cuenten con este equipamiento” y agregó que “antes tenían que recurrir a otras localidades o pedir prestado, ahora van a tener su equipo propio”.

Señaló que dichos vehículos “permiten cumplir con tareas de salubridad como ambiental para el pueblo”.

“Sabemos que hay mucha gente que no puede pagar un servicio privado, así que esto es una posibilidad que tiene el municipio de prestar más servicios a su comunidad”, remarcó. A su vez, destacó que anteriormente se hizo entrega de 12 unidades similares a distintos municipios. “Vamos a seguir trabajando, codo a codo con los municipios, con las comisiones municipales, apoyando, haciendo un trabajo conjunto, en pos de la gente”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, señaló que “los tanques atmosféricos son una herramienta muy importante para la prestación de un servicio esencial para el cuidado del ambiente”. “Evita que las aguas grises puedan ser vertidas en cursos de agua o se puedan verter a las calles. Este equipamiento ayuda no tan solo al cuidado del ambiente, sino a mejorar la calidad de vida de los vecinos de estas ciudades beneficiadas”, comentó.A su turno, el intendente De Bedia agradeció el esfuerzo del gobierno por el vehículo. “Es muy caro para la gente pagar un servicio atmosférico para que vaya a retirar los pozos llenos y con esta herramienta se podrá brindar el servicio que necesita el vecino”, apuntó.

En tanto, el intendente Vaquero comentó que “teníamos un equipo del año 1993 que ya no estaba funcionando. Con la ayuda del Municipio de San Pedro, prestamos el servicio y hoy podremos dar respuesta como corresponde”. Acompañaron el acto de entrega, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el director provincial de Vialidad, Hugo Ponce; y autoridades municipales.