Catamarca: una alumna apuñaló a un compañero con una tijera durante una discusión en el aula

Un escalofriante episodio de violencia sacudió a una escuela secundaria de la capital de Catamarca, cuando una alumna de 15 años apuñaló a un compañero de la misma edad con una tijera.

La agresión, que tuvo lugar durante la jornada escolar, ocurrió en la capital de la provincia de Catamarca, en Escuela Secundaria N°89, y dejó a la víctima con heridas graves.

El incidente ocurrió en el aula, en un momento de distensión entre los estudiantes. Según testigos, una discusión entre la agresora y el joven de 16 años escaló rápidamente.

Los ánimos se caldearon hasta que la joven, de forma inesperada, sacó una tijera y agredió a su compañero. Los gritos de desesperación y la rápida intervención de otros estudiantes alertaron a los docentes, quienes acudieron de inmediato para controlar la situación.

La mamá de la víctima indicó que fue su hijo quien le pidió a las autoridades del colegio que llamaran al SAME: “Él va y viene en bicicleta a la escuela. Llamaron porque él dijo que se sentía mal”, explicó en diálogo con El Esquiú.

Si bien el adolescente se encuentra estable y fuera de peligro, las heridas requirieron atención médica urgente y tuvo que ser operado.

Las primeras informaciones policiales indican que la agresión no habría sido un hecho aislado, sino la culminación de un conflicto previo entre ambos. La madre de la víctima también indicó que la agresora no fue suspendida y continúa yendo al colegio.

Se investigan las causas que llevaron a esta escalada de violencia y si existía un historial de acoso o problemas de convivencia entre ellos. El caso ya está en manos de la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo del doctor Guillermo Narváez, que busca determinar las responsabilidades de la adolescente agresora y analizar el contexto que propició este lamentable suceso.