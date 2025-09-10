Candidatos de La Libertad Avanza Tucumán se reunieron con referentes del sector citrícola

Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá, mantuvieron un encuentro con representantes de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) para abordar los principales desafíos que enfrenta el sector.

En la reunión, que se realizó el lunes, participó también Gonzalo Heredia, colaborador cercano de Lisandro Catalán, dirigente de La Libertad Avanza vinculado al ámbito productivo.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de Acnoa y contó con la presencia de Paula Rovella, gerente de la asociación, y de referentes de la actividad citrícola, como Luis Rico, Martín Galiana, Verónica Calcerano, José Carbonell, Bernardo Zalduendo y Florencia Zamora.

Durante el encuentro se discutieron distintos aspectos vinculados a la situación del sector, entre ellos posibles políticas públicas a impulsar desde el Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo. Se hizo especial hincapié en el régimen tributario de Tucumán, con foco en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Los candidatos libertarios expresó su compromiso de respaldar a la economía regional, destacando el papel clave de la industria citrícola en la generación de divisas para la provincia. En particular, se mencionó que la exportación de frutas frescas, derivados, cáscaras y aceites provenientes del limón representa actualmente cerca del 50% del ingreso de divisas a la economía tucumana.

“Entender las problemáticas del sector citrícola y las oportunidades y propuestas necesarias para dar un impulso a esta actividad estratégica para la provincia es una obligación de quienes nos involucramos en política para hacer de Tucumán una tierra de desarrollo y con industrias sólidas que generen empleo genuino y dinamicen nuestra economía”, publicó Federico Pelli en la red social X.