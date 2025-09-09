Tarija: No solo el fernet, también adulteran ron y el whisky

En pasados días se conoció un caso de intoxicación debido al consumo de fernet adulterado “made in Tarija”, un hecho que no sería novedad, ya que este producto se estaría expendiendo en diferentes locales nocturnos de la capital chapaca.

Sin embargo, el intendente Municipal, Carlos Camacho, advirtió que no sería el único producto que se está adulterando, ya que también se estaría elaborando de manera artesanal ron y whisky.

“Hemos encontrado un caso similar, de que se estaría produciendo whisky y ron, aquí en Tarija, con agua y colorante. Por eso continuamos con las investigaciones”, dijo Camacho, a tiempo de lamentar que los propietarios de los locales o tiendas donde hallaron estas bebidas adulteradas no quieren decir quiénes son sus proveedores, para así dar con quienes adulteran esas bebidas alcohólicas.

Otro hecho que advirtió el Intendente Municipal de Tarija, es que incluso los sellos de importación que se colocan a las botellas estarían siendo impresas aquí, por lo que el trabajo de control que desarrollan debe ser cada vez más minucioso.

“Vamos a continuar con las investigaciones y vamos a convocar a las empresas que distribuyen estas bebidas”, recalcó el Intendente, al referirse a una botella de fernet que tenía sello de importación, pero era de dudosa procedencia.

Camacho espera que haya una mayor colaboración de las personas que expenden estas bebidas alcohólicas adulteradas, caso contrario, advirtió que serán cómplices de atentado a la salud pública.

“Si no nos quieren hacer caso, tendremos que recurrir a otras autoridades, para que a través de requerimientos nos puedan dar esa información que requerimos, porque no olvidemos que este producto lo consumen jóvenes y adultos, y no sabemos las consecuencias que puede traer el consumir una bebida adulterada”, recalcó.

Y es que ingerir una bebida adulterada puede causar daños, como ceguera, daños al hígado, y problemas neurológicos como convulsiones y coma, pudiendo ser fatal incluso en pequeñas cantidades. Los síntomas de intoxicación incluyen dolores de cabeza intensos, visión borrosa, vómitos, dificultad para respirar y desmayos, que fácilmente se pueden confundir con una resaca.