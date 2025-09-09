Regresa el ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial: ya gasta más en armamento que Francia e Inglaterra

En un giro histórico que transforma el panorama de la seguridad en Europa, Alemania aumentará su gasto militar en más de un 70% para 2029, superando así a Francia y al Reino Unido en términos de inversión en defensa. Este incremento se enmarca en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica.

El plan, promovido por el canciller Friedrich Merz, responde a la creciente inquietud por una Rusia cada vez más agresiva y a la impredecible América bajo el liderazgo de Donald Trump, lo que ha llevado a Alemania a replantear su estrategia de defensa.

De acuerdo con el borrador presupuestario que será presentado por el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, el gasto en defensa alemán alcanzará los €162.000 millones en 2029, en comparación con los €95.000 millones proyectados para este año. Este aumento significativo refleja la urgencia de fortalecer las capacidades defensivas del país.

Este monto incluirá cerca de €8.500 millones anuales en ayuda militar para Ucrania, lo que elevará el gasto principal en defensa hasta el 3,5% del PBI, consolidando así el compromiso de Alemania con la seguridad regional y la estabilidad en Europa.

El nuevo objetivo del 5% del PBI en gasto militar, solicitado por Trump y respaldado por la OTAN, incluye un 3,5% para defensa directa y un 1,5% adicional en infraestructura militar y ciberseguridad. La mayoría de los líderes aliados lo apoyarán en la cumbre de La Haya prevista para esta semana.

De cumplirse, Alemania no solo romperá con décadas de prudencia fiscal, sino que también modificará su histórica reticencia a liderar la fuerza militar europea, consolidando un nuevo rol estratégico dentro de la OTAN.

La medida sitúa a Alemania como el país con el mayor presupuesto militar de Europa, adelantando a Francia, que proyecta alcanzar entre un 3 y 3,5% del PBI para 2030 y al Reino Unido, que planea llegar al 3% recién después de 2029.

El costo del rearme alemán: implicaciones de la reforma constitucional y la deuda

El déficit fiscal del país se disparará a 82.000 millones este año, con una proyección de 126.000 millones en 2029. A pesar de esta situación, Berlín mantiene la confianza en que el rearme servirá como motor para revitalizar su economía, que atraviesa un periodo de estancamiento.

El ambicioso plan fue posible gracias a la reciente reforma constitucional que flexibiliza el tope de endeudamiento público, permitiendo a Alemania emitir hasta 1 billón en deuda para defensa e infraestructura en la próxima década.

De este paquete, se estima que 24.000 millones serán utilizados en 2025, cuando se agote el fondo de defensa de 100.000 millones establecido por el excanciller Olaf Scholz en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.