Cada día entre dos a tres varones van a prisión por delitos sexuales

En el último tiempo los delitos de orden sexual fueron en aumento al extremo que en la actualidad, diariamente se tiene entre dos a tres varones que van a prisión por la comisión de los delitos de abuso deshonesto, violación o estupro.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de la Policía Departamental (Felcv), Eduardo Moscoso, lamentó que cada día se recibe entre 6 a 9 denuncias de agresiones sexuales en la capital y provincias del Departamento de Potosí.

La mayoría de las denuncias se presentan en las provincias, pero en la ciudad existe una creciente tendencia a la comisión de los delitos vinculados al abuso a mujeres.

Los datos de la Felcv establecen que la mayoría de las denuncias por acciones de violencia sexual se comete contra niñas, niños y adolescentes.

Llama la atención que la mayoría de las personas agredidas sexualmente sean niñas y adolescentes existiendo casos en los que las abusadas son menores de diez años.

El responsable de la Felcv llamó la atención a los padres de familia porque no cuidan a los menores y, en muchos casos, los dejan con familiares de allí que la mayoría de las denuncias son contra familiares de las víctimas.

Se conocen casos en los que los padrastros, los tíos, primos y hasta hermanos abusaron sexualmente de menores y en la mayoría de los casos las agresiones se repitieron en varias oportunidades existiendo algunas denuncias de abuso incluso por años.

Otro elemento a destacar es que muchas de las agresiones son precedidas por el consumo de bebidas alcohólicas lo cual llama la atención porque en la capital y provincias existen una serie de acontecimientos sociales en los que el uso de las bebidas espirituosas es incontrolable.

En relación a las agresiones sexuales a mujeres mayores también existe una relación cercana entre el consumo de alcohol y los hechos que terminan en denuncias.

Al parecer algunos varones se desinhiben con el consumo de alcohol y tratan o fuerzan a sus parejas o a personas cercanas a tener relaciones sexuales no consensuadas.