Lula afirmó que Brasil no volverá “a ser colonia de nadie” en su mensaje por el Día de la Independencia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el sábado que el país no aceptará presiones de gobiernos extranjeros y acusó a políticos opositores de atentar contra los intereses nacionales. El mensaje se transmitió en cadena nacional de radio y televisión en la víspera del Día de la Independencia, que se conmemora este domingo 7 de septiembre.

Lula declaró: “No somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”.

El mandatario subrayó que Brasil mantiene “relaciones amistosas con todos los países”, pero aclaró que no aceptará órdenes externas. “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño. Defendemos nuestra democracia y resistiremos ante cualquiera que intente golpearla”, afirmó.

En otra parte de su mensaje, insistió en la autonomía de los poderes públicos: “Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país”.

Lula también se refirió a las investigaciones que alcanzan a la familia Bolsonaro y consideró inaceptable la actitud de ciertos dirigentes. “Es inadmisible el papel de algunos políticos brasileños que estimulan ataques contra Brasil”, dijo en alusión a Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del ex presidente.

Al cerrar su discurso, lanzó una acusación directa: “Fueron elegidos para trabajar por el pueblo brasileño, pero solo defienden sus intereses personales. Son traidores a la patria. La historia no los perdonará”, expresó.

El mensaje, de aproximadamente cinco minutos, mostró a Lula con una corbata en los colores de la bandera brasileña y buscó reforzar la defensa de la soberanía y de la democracia en un momento de fuerte tensión institucional.

El pronunciamiento presidencial se produjo en medio de la disputa judicial que enfrenta Jair Bolsonaro. El ex presidente afronta un juicio en el Supremo Tribunal Federal, acusado de “liderar” un plan golpista para impedir la toma de posesión de Lula tras perder las elecciones de 2022.

El proceso comenzó esta semana y continuará en los próximos días. Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, podría recibir una condena de hasta cuarenta años. En el banquillo lo acompañan ex ministros de su Gobierno y mandos militares.

El caso tuvo repercusión internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones contra jueces del Supremo y contra Brasil como represalia por el proceso a Bolsonaro. Entre ellas, revocó visados a magistrados del Supremo y a un ministro de Lula, además de aplicar aranceles del 50% a un conjunto de importaciones brasileñas. Trump calificó el juicio como una “caza de brujas”.

La Policía Federal investiga a Bolsonaro y a su hijo Eduardo por haber buscado apoyo de Washington para presionar contra la Justicia brasileña. Según el informe, ambos intentaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno estadounidense a aplicar sanciones contra el Supremo y contra el propio país.

Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos desde hace seis meses y, de acuerdo con las autoridades, respaldó las gestiones que desembocaron en las medidas de Trump.