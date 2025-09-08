Hallan muerto a chutero tras balacera con Policía

Un presunto contrabandista de vehículos indocumentados perdió la vida en un enfrentamiento armado con efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) en el municipio fronterizo de Llica, en el sudoeste potosino.

El cruce de fuego se habría registrado en la comunidad de Tres Cruces, durante una persecución policial contra una caravana de autos chutos que ingresaba por el Salar de Coipasa. La acción derivó en un violento intercambio de disparos que terminó con la muerte de una persona cuya identidad aún no ha sido establecida.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, confirmó la apertura de una investigación por el delito de homicidio. “Hubo un enfrentamiento, un cruce de fuego tras la persecución policial”, declaró al diario El Potosí.

AUGE DE CHUTOS

La presencia del CEO en la frontera responde a la creciente oleada de ingresos ilegales de vehículos, que se ha intensificado tras el anuncio del binomio Paz-Lara de “nacionalizar” autos indocumentados. Desde entonces, caravanas enteras de motorizados cruzan el territorio boliviano, muchas veces filmadas por los propios contrabandistas o registradas por testigos que comparten los videos en redes sociales.