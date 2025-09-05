Pronostican días con lluvia y nevada en el Departamento

Desde la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Seguridad Alimentaria de la Gobernación se activó una alerta de emergencia, a través de las Unidades de Gestión de Riesgos (UGRs) de los municipios, frente a la probabilidad de presencia de nevada y lluvias en los municipios del centro y norte del Departamento de Potosí.

De acuerdo con el monitoreo satelital que se realiza al cambio de temperaturas por parte de los técnicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), a partir de hoy hasta el sábado 6 de septiembre, durante la tarde noche caerán precipitaciones pluviales; mientras que en las cotas superiores a los 4.100 metros sobre el nivel del mar existirá nevadas.

El cambio brusco de la sensación térmica se debe al ingreso de un frente frío el cual ocasionará el descenso de las temperaturas mínimas en las cuatro regiones del Departamento de Potosí.

Con el fin de evitar que la nevada afecte a la producción agrícola como al ganado camélido se recomendó a la población tomar los recaudos necesarios. En el caso de la capital potosina entre hoy y el sábado 6 de septiembre, las temperaturas mínimas estarán en un promedio de menos cinco grados bajo cero y la máxima de 16.

Para hoy el Senamhi, pronosticó una mínima de menos cinco grados bajo cero y la máxima de 17, se prevé heladas por la madrugada, cielo poco nuboso por la mañana, nuboso con probables lluvias dispersas por la tarde y noche, la humedad relativa variará entre 50 y 70 por ciento, los vientos serán calmos por la mañana, débiles de dirección noroeste por la tarde con una velocidad entre diez y 30 kilómetros hora.