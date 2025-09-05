Alta funcionaria de UE reconoce el “genocidio” de Israel

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, criticó la falta de unidad de la Unión Europea ante la devastadora situación en Gaza, donde la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha dejado al menos 64 231 muertos y más de 161 583 heridos, en su mayoría civiles.

Ribera expresó su “frustración” por la “incapacidad” del bloque comunitario de actuar con una sola voz frente al “genocidio” en Gaza.

“El genocidio en Gaza expone la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, incluso mientras las protestas se extienden por ciudades europeas y 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU exigen un alto el fuego inmediato”, lamentó durante la inauguración de un curso universitario en París.

Ante la pregunta de un estudiante, Ribera afirmó que la situación en Gaza constituye “una verdadera prueba, no solo para los europeos, sino para el mundo en general”.

La comisaria subrayó que la Unión Europea tiene “un papel relevante que desempeñar” y que, pese a la lentitud de los avances, es necesario seguir trabajando por la seguridad marítima, la liberación de rehenes, la protección de periodistas y la recuperación de la vida normal para los gazatíes.

Ribera reconoció que “es muy frustrante ver que aún tenemos dificultades para avanzar unidos. Soy una de las que viven esta frustración”.