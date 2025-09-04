Los choferes de Potosí rechazan anuncio de legalizar autos chutos

El transporte sindicalizado de la ciudad de Potosí rechaza el anuncio del binomio Paz-Lara de nacionalizar autos chutos porque consideran que generará una crisis económica y social que no podrá ser controlada.

El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes 1ro de Mayo, Juan Flores, denunció que la propuesta de nacionalizar los automóviles indocumentados es una proposición descabellada porque incrementaría el parque automotor de las ciudades afectando al transporte público y privado.

Dijo que en el caso de la ciudad de Potosí se cuenta con alrededor de 90 mil automóviles lo cual genera caos y dificultades en especial para el transporte público que, además del congestionamiento, está golpeado por la falta de carburantes.

Esa cantidad podría subir de forma alarmante si se produce el proceso de nacionalización que fue planteado por el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Los que se dedican al transporte en micros, minibuses y taxis ya estarían afectados por el congestionamiento por lo que el aumento del parque automotor sería un serio atentado que no están dispuestos a tolerar.

El dirigente del transporte sindicalizado señaló que en las ferias potosinas de Pampa Colorada como en Belén se puede apreciar que existen miles de autos chutos a la venta y esa cantidad estaría subiendo desde el momento en el que se abrió la posibilidad de legalizar los automóviles indocumentados. Los dirigentes del transporte de Potosí hicieron un seguimiento a las redes sociales y evidenciaron que subió la oferta de venta de autos chutos los que se encuentran principalmente en la región del sudoeste potosino. Se calcula que en el país existirían más de 450 mil autos chutos y la cifra será mucho más alta con el paso de los días ya que actualmente estarían entrando motorizados ilegales desde Chile.