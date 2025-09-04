Edmundo González Urrutia llamó a prepararse para “una transición política, moral y social” en Venezuela

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia participó este jueves en el foro “Venezuela, Memoria y Justicia” en la ciudad de Panamá, donde afirmó la necesidad de prepararse para una “transición política, moral y social” en el país sudamericano. Y destacó la importancia de reconstruir la confianza entre los ciudadanos y de garantizar verdad y reparación a las víctimas de la persecución y la negación de derechos fundamentales.

“Esta transición significa reconstruir la confianza, abrir espacios para la memoria y garantizar verdad y reparación a las víctimas. Los cambios democráticos requieren organización, reglas claras y acompañamiento internacional”, dijo González, según el mensaje difundido durante su intervención en el foro.

Frente a representantes de la sociedad civil, expertos internacionales y venezolanos exiliados, el ex diplomático remarcó que la transición planteada tras su victoria en las elecciones presidenciales de 2024 debe involucrar tanto a las instituciones como a la vida social del país.

Durante el evento, González Urrutia presentó ante los asistentes el plan denominado Venezuela Tierra de Gracia, diseñado para orientar la reconstrucción nacional. Detalló que este plan se fundamenta en tres prioridades: la atención a la emergencia humanitaria y social que afecta a millones de familias venezolanas, la reinstitucionalización de la vida pública para restaurar la justicia y la transparencia, y la apertura de la recuperación económica para crear nuevas oportunidades, especialmente para quienes se han visto obligados a migrar.

González Urrutia también hizo referencia a los testimonios de víctimas del régimen de Nicolás Maduro que participan en el foro, señalando que estas voces “muestran con claridad las heridas que deja la persecución y la negación de derechos fundamentales”. Añadió, además, que “la justicia no es una consigna, sino una tarea pendiente que marcará el futuro de nuestro país”.

El mandatario electo subrayó que el desafío que enfrenta Venezuela “no es únicamente salir de una crisis, sino entrar en una etapa distinta donde la justicia y la democracia convivan en equilibrio”. Rechazó la idea de que la responsabilidad de este proceso recaiga en una sola persona o liderazgo, afirmando que depende de “la suma de esfuerzos ciudadanos dentro y fuera del país”.

En el cierre de su intervención, González expresó su convicción acerca de la capacidad del país para superar la crisis y avanzar hacia una nueva etapa republicana. “Venezuela tiene la fuerza y el talento para renacer. Con la unidad de nuestra sociedad y el respaldo de la comunidad internacional, la transición será un cambio político y el comienzo de una nueva vida republicana. Esa es nuestra tarea”, concluyó.

En el mismo contexto, la líder opositora María Corina Machado difundió la semana pasada un video en sus redes sociales en el que reafirmó que “la transición ya empezó”. En el audiovisual, Machado presenta la visión de futuro para Venezuela: “Aquí puedes ver, en solo cuatro minutos, el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país”, escribió en la red social X, y agregó la etiqueta #VenezuelaTierraDeGracia.

El video muestra, primero, imágenes de la crisis actual bajo el régimen chavista y posteriormente un país que se recupera con rapidez tan pronto como regrese la democracia. Machado sostuvo que “la economía está destrozada pero tiene un potencial inigualable”, y aseguró: “El retorno de la democracia abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. Venezuela está en una posición única para un gran auge económico, a solo 1.200 millas náuticas (2.222 kilómetros) de Estados Unidos, con acceso directo al canal de Panamá y a Europa”.

Machado resaltó también las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, el potencial minero y energético, y la extensión de costas caribeñas favorables al turismo internacional. Añadió que la nación cuenta con una diáspora de más de ocho millones de venezolanos capacitados, quienes pueden ser actores claves en el proceso de reconstrucción. Sobre las áreas de oportunidad, identificó sectores como finanzas tecnológicas (fintech), logística, salud privada, educación y servicios digitales. Además, defendió una nueva etapa con “Estado de derecho, protección de la propiedad privada, una moneda estable y un marco acogedor para la inversión”, señalando que “el momento es ahora” para quienes quieran invertir y construir en el país.

La transición venezolana, resaltada por González y Machado, plantea una reconstrucción integral apoyada en la reparación a las víctimas, la organización democrática y el aprovechamiento de los recursos y del capital humano venezolano. La cobertura del foro en Panamá y la difusión del video refuerzan la narrativa de un proceso de cambio que ya suma el respaldo de sectores sociales dentro y fuera del país, con la vista puesta en un futuro democrático y de crecimiento.