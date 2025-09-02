El túnel gigante de 18 kilómetros que será construido bajo el agua y cambiará el mapa de Europa para siempre

Una nueva ‘súperinfraestructura’ está cerca de transformar el comercio europeo. Se trata del túnel de Fehmarnbelt, una increíble obra de ingeniería de 18 kilómetros y 7.400 millones de euros que conectará Dinamarca con Alemania para transportar mercancías y personas.

De acuerdo con los responsables del proyecto, el túnel contará con dos vías submarinas en ambas direcciones, así como dos líneas ferroviarias electrificadas que transitarán por debajo de una de las rutas marítimas más importantes del antiguo continente.

A diferencia del famoso Eurotúnel, esta infraestructura no se excavará en tierra sólida, sino que se están utilizando grandes secciones de hormigón prefabricadas que, tras colocarse en una zanja excavada en el fondo marino, se conectan entre sí para más tarde enterrarse.

Las primeras secciones del túnel salieron de la fábrica danesa de Rødbyhavn este mismo año, completando así la primera parte del ambicioso proyecto, que apunta al año 2030 como fecha de finalización.

Cada sección del túnel mide unos 217 metros de largo, 42 metros de ancho y nueve metros de profundidad, y pesan en torno a las 73.000 toneladas. Una vez terminado, el túnel de Fehmarnbelt permitirá ir desde la localidad danesa de Rødbyhavn, en la Isla de Lolland, hasta Puttgarden, ubicado en la isla alemana de Fehmarnbelt.

De acuerdo con el responsable de la empresa estatal danesa Femern A/S, Denise Juchem, la inmersión de la primera sección del túnel aún no tiene fecha, ya que depende en gran parte de las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, Denise asegura que tomará alrededor de 40 horas realizarla con éxito, por lo que los 22 miembros del equipo están recibiendo un “entrenamiento intensivo”. Así mismo, no harán pruebas de inmersión, y deben asegurarse de que los cálculos y las condiciones son óptimas, ya que no habrá una segunda oportunidad.

Una vez finalizado, el túnel de Fehmarnbelt reducirá el tiempo de viaje entre la localidad danesa y la alemana de 45 minutos en ferry, a 10 en coche y 7 en tren. Según las previsiones del proyecto, un viajero que decida ir desde Hamburgo a Copenhague en tren tarda una media de cinco horas, pero una vez abierto el túnel, el tiempo se reducirá a la mitad.

“El túnel Fehmarnbelt será un punto de inflexión para el turismo en Dinamarca y en la región escandinava en general”, ha declarado el director de marketing internacional de VisitDenmark, Mads Schreiner, al medio CNN.

Y es que, además de sus aplicaciones comerciales, el nuevo túnel permitirá desarrollar el turismo en varias localidades de Dinamarca, incrementando las ofertas de trabajo y mejorando la economía de algunas regiones que se ven opacadas por la capital, Copenhague