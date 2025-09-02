Armada destruye gomones y decomisa contrabando

Así también se decomisaron productos valuados en más de 20.000 bolivianos.

Durante un patrullaje terrestre en el sector de Campo Grande, efectivos de la unidad naval detectaron seis gomones ocultos entre la vegetación, en una zona estratégica identificada como punto de contrabando a la inversa.

“Estas embarcaciones, destinadas a actividades ilícitas en pasos no autorizados, fueron incineradas de forma inmediata por la patrulla móvil”, informó la institución naval en un comunicado oficial.

En una acción paralela, la Capitanía de Puerto Mayor “Bermejo” realizó un operativo de control en la franja portuaria en el sector de Las Chalanas, donde incautaron alimentos transportados en bolsas de yutes.

Los productos incautados incluyen yogurt, frutas y verduras como piña, lechuga, pimentón, vaina, brócoli, arveja y maní, con un valor estimado que supera los 20.000 bolivianos.

Ambos operativos forman parte de la estrategia permanente de lucha contra el contrabando. La institución reiteró que continuará ejecutando patrullajes para garantizar la legalidad, seguridad económica y orden en las zonas fronterizas del país.

Cabe recordar que el contrabando a la inversa se ha convertido un problema para las familias bolivianas, ya que todo tipo de alimentos sale del país de manera irregular, generando desabastecimiento en los mercados y el encarecimiento de productos básicos, como la carne, aceite, arroz y todo tipo de verduras.