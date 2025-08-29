Gobernación de Tarija suspende la Exposur 2025 por falta de condiciones económicas y coincidencia electoral

Rivera explicó que los empresarios del interior del país, que tradicionalmente participan en la feria, atraviesan dificultades financieras que impiden su presencia en la magnitud acostumbrada.

“Se suspendió la Exposur porque los empresarios no tienen las condiciones económicas adecuadas y la fecha coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”, señaló el secretario.

Asimismo, indicó que uno de los sectores más afectados es el automotriz, ya que las marcas de vehículos que solían llegar a la feria no cuentan con los dólares suficientes para importar el parque automotor necesario para su exposición.

El funcionario remarcó que la decisión busca evitar un evento reducido en calidad y participación, y aseguró que se trabajará en alternativas para retomar la feria en una próxima gestión con mejores condiciones.