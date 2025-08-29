AWE Potosí gradúa a 34 mujeres emprendedoras y premia a cinco

Tras haber expuesto sus proyectos en la Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE), cinco mujeres potosinas lograron obtener financiamiento para impulsar sus proyectos, tanto en la ciudad de Potosí como en municipios.

Allison Silva, directora de la Fundación Emprender Futuro y directora nacional de AWE, destacó que por tres meses, mujeres emprendedoras recibieron capacitación para impulsar sus negocios.

Esta semana se realizó la graduación de 34 emprendedoras que durante tres meses recibieron capacitación, financiada por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Emprender futuro y Sinchi Wayra.

“Todos estamos apostado por el desarrollo, crecimiento y—sobre todo—fortalecimiento empresarial de estas mujeres que tienen sueños, que tienen ganas de crecer. Nosotros les hemos dado las herramientas empresariales para que lo puedan lograr”, afirmó.

En el acto de graduación estuvieron presentes invitados especiales, como Rebeca Webb, jefa de sección de diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos, quien destacó que en el país son más de 800 las mujeres que recibieron capacitación para impulsar sus emprendimientos.

Además de Jenny Careaga, Superintendente de Gestión Social de la empresa Sinchi Wayra, que este año se sumó al proyecto para impulsar los emprendimientos de las mujeres. Afirmó que su empresa dio un giro en su forma de trabajo, y ahora se involucran por el desarrollo de las mujeres en las comunidades. Por ello, en esta versión, cuentan con tres becadas de centros mineros donde la empresa tiene su campo de acción. Agregó que se busca que las mujeres en sus comunidades puedan ser visibles y puedan desarrollar proyectos productivos y sostenibles para mejorar su vida y la de sus familias.

En la jornada de graduación, los proyectos finalistas en diferentes rubros fueron expuestos para que los mejores accedan a recursos económicos destinados a compra de equipamiento o insumos para hacer crecer sus negocios.

Desde emprendimientos en el área de repostería, gastronomía, textiles, platería, entre otros, fueron evaluados por el jurado calificador para premiar a los que se destacaron.

Silva destacó que AWE es un programa global que está presente en más de 85 países y en Bolivia ya se cuenta con más de 800 graduadas. Este 2025, es la segunda generación de 34 graduadas, de las cuales ocho clasificaron a ser semifinalistas.