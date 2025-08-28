Potosi: Cambio de neumático acaba con dos muertos y un herido en camino a Sucre

Personal policial procedió con los levantamientos de cadáveres.

Tres personas que se encontraban cambiando un neumático de una camioneta en la carretera Potosí – Sucre fueron embestidas por una vagoneta, dejando un saldo de dos muertos y un herido.

El accidente ocurrió en el sector del cruce al santuario de Manquiri, cuando la camioneta sufrió un desperfecto en la llanta izquierda. Los ocupantes descendieron para realizar el cambio del neumático y fueron sorprendidos por otro vehículo que los atropelló.

El director del Organismo Operativo de Tránsito, coronel Wilson Flores, confirmó que las dos personas fallecidas fueron identificadas como el conductor y una joven, mientras que el tercero resultó herido y fue trasladado a un hospital de la ciudad. Según las primeras investigaciones, los tres serían miembros de una misma familia.

“Mientras realizaban el cambio de la llanta la vagoneta las atropella a las personas”, declaró el jefe