El plan secreto de Nicolás Maduro para huir de Venezuela que reveló un famoso periodista

La recompensa por su captura y las maniobras militares de EE.UU. dan pie para versiones de un plan para huir de su país.

“Maduro estaría planeando fugarse con su familia”, la frase la dijo el periodista peruano Jaime Bayly. No hizo más que exponer al mundo entero – con la ayuda de las redes sociales – lo que se habla desde hace mucho tiempo sobre el posible final de Nicolás Maduro como líder bolivariano en el poder en Venezuela.

Cuando Venezuela celebró sus elecciones presidenciales, el 28 de julio del año pasado, fue la última oportunidad del régimen para tener legitimidad en un sistema democrático. Pero el propio Maduro se encargó de vaciar por completo esa posibilidad.

Primero, persiguió a los opositores como María Corina Machado. La justicia controlada por el gobierno, no le permitió presentarse como candidata. La oposición postuló en su lugar a Edmundo González Urrutia y ganó las elecciones. Sin embargo, Maduro se proclamó ganador, de nuevo, gracias al control de la Justicia. La junta electoral lo dio como reelecto aunque, al día de hoy, no se presentó una sola documentación oficial del recuento de esa votación.

Sólo un puñado de países lo reconoce como presidente de Venezuela. El resto del mundo, no. Y entre ellos, el más relevante es Estados Unidos. Ha puesto precio a su figura – como en el lejano oeste – y Donald Trump envió militares a realizar aprestos y maniobras en el mar Caribe, cerca de Venezuela.

Sumado a esto, el fin de semana, los aficionados a seguir en los sitios específicos los vuelos y frecuencias de aviones, hallaron un dato significativo: el avión presidencial de Venezuela hizo un misterioso viaje hacia Managua, la capital de Nicaragua.

El periodista Bayly, reunió todos estos datos y le dio forma a lo que se habla desde antes de las elecciones: Maduro tiene un plan listo para huir de Venezuela si pierde el respaldo de los militares.

El líder venezolano es el jefe del «cartel de los Soles», dice Bayly, el mismo convencimiento que tienen los Estados Unidos. Es por eso que subió de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por contribuir a su detención. Acusado por narco terrorismo, el tráfico de cocaína y armas para sostener a los traficantes.

Como Maduro no tiene respaldo interno ni externo – de nuevo, salvo el apoyo militar en Venezuela y un puñado de países como Cuba, Nicaragua o Irán – su tiempo en el poder, se agota irreversiblemente. Es en este contexto que encaja lo que sucedió en los últimos días desde la óptica del periodista peruano.

Maduro tiene todo listo para dejar Venezuela antes de ser capturado o desalojado del poder. Y no sólo eso. Ya está poniendo en marcha su plan. Eso explica el extraño viaje del avión bolivariano.

El misterioso viaje del avión de Maduro

Nicolás Maduro utiliza un Boeing 737 de la empresa Conviasa. La misma del avión incautado en Buenos Aires y que fue enviado a los Estados Unidos durante el gobierno de Alberto Fernández. Quienes siguen habitualmente los trayectos de aviones en todo el mundo, descubrieron que esa aeronave, el fin de semana, hizo un extraño viaje. Salió de Maiquetía – el aeropuerto de Caracas – sobrevoló por el Caribe y finalmente, aterrizó en Managua, la capital de Nicaragua. El régimen de los Ortega – el presidente Daniel y su esposa, quien es la vicepresidenta – es uno de los pocos aliados que le quedan.

La primera especulación fue que, ante las maniobras militares de Estados Unidos en la zona, Maduro había abandonado Venezuela. Pero luego se pudo constatar que Maduro no había viajado. ¿Qué pasó entonces?

“Aparentemente, el avión iba cargado. ¿Cargado de qué? Bueno, cargado de dinero. Cargado de barras, de lingotes de oro. Maduro estaría llevando parte de su fortuna mal habida a Managua”, explicó Bayly. Es lo mismo que decir que, de a poco, está sacando toda su fortuna – o la que le queda a Venezuela – del país. Y uno de los «destinos seguros», es justamente Nicaragua. Cuando todos los bienes estén «a salvo», Maduro solo tendrá que elegir el mejor momento para irse, junto a su mujer, Cilia Flores, el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo de una anterior relación.

El presidente norteamericano no solo aumentó la recompensa por Maduro. También dispuso que una flota de tres navíos con 4.000 soldados, submarinos e incluso aviones de reconocimiento frente a las costas de Venezuela. Nicolás Maduro respondió llamando a mantenerse en alerta permanente a las fuerzas armadas bolivarianas. Además, dijo que Estados Unidos – Trump – fracasó en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es el principal consumidor de la droga que llega desde países como México o Colombia o Venezuela. Como consecuencia de ese fracaso, Maduro señala que Trump lo tomó como chivo expiatorio para justificar las decisiones equivocadas de la Casa Blanca.

Maduro lleva casi 30 años en el poder con la revolución bolivariana que inició Hugo Chávez. Fue diputado desde el año 1999. En el año 2006, pasó a ser el canciller de Chávez. A su muerte, asumió la presidencia que legitimó en elecciones del año 2013. Pero el fraude de 2024, puso una nota casi final para su poder. Se mantiene desde el respaldo de los militares. Pero según afirma Jaime Bayly, Maduro tiene un plan, para huir en cualquier momento de Venezuela.