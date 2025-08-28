Defensa del Consumidor refuerza controles para frenar fuga de carne a Villazón

Según los comerciantes, el abastecimiento de carne de res y cerdo no era regular en los últimos días, ya que gran parte de la producción estaría siendo enviada a Villazón, donde los precios son más altos.

“Nos indicaron que la carne no estaba llegando con frecuencia a los puntos de venta de Tarija, y que muchos proveedores preferían llevarla a Villazón porque allá pagan más”, explicó Palacios.

En el operativo, las autoridades verificaron que la carne no sea desviada y que se garantice su distribución en las carnicerías de la capital tarijeña.

La Defensa del Consumidor anunció que continuará con los controles.