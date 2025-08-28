CLIMA: 
Defensa del Consumidor refuerza controles para frenar fuga de carne a Villazón

La responsable de la Defensa del Consumidor en Tarija, Silvia Palacios, informó que se realizó un operativo de control tras las denuncias de carniceros sobre la escasez de carne en los mercados locales.

Según los comerciantes, el abastecimiento de carne de res y cerdo no era regular en los últimos días, ya que gran parte de la producción estaría siendo enviada a Villazón, donde los precios son más altos.

“Nos indicaron que la carne no estaba llegando con frecuencia a los puntos de venta de Tarija, y que muchos proveedores preferían llevarla a Villazón porque allá pagan más”, explicó Palacios.

En el operativo, las autoridades verificaron que la carne no sea desviada y que se garantice su distribución en las carnicerías de la capital tarijeña.

La Defensa del Consumidor anunció que continuará con los controles.