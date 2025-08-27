Despliegue cerca de Venezuela: Estados Unidos envía más barcos al sur del Caribe en su ofensiva contra el narcotráfico

Estados Unidos ordenó el envío de buques adicionales al sur del mar Caribe como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el lunes dos fuentes informadas sobre el despliegue, mientras que el régimen de Venezuela informó el patrullaje con drones y buques de la Armada de sus aguas territoriales.

El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegarán a la región a inicios de la próxima semana, dijeron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato.

Las fuentes no quisieron detallar la misión específica de los despliegues, pero han dicho que los recientes movimientos tienen como objetivo hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de “organizaciones narcoterroristas” especialmente designadas en la región.

La semana pasada, fuentes informaron a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos había ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del mismo esfuerzo.

El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale debían haber llegado a las cercanías de las costas de Venezuela ya el domingo, según lo que se preveía, aunque hasta el momento las autoridades no lo han confirmado. Según trascendió, su salida de Estados Unidos se vio demorada por las condiciones generadas por el huracán Erin la semana pasada.

Los buques transportan a 4500 miembros del servicio, incluidos 2200 infantes de marina, dijeron las fuentes.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

En febrero, la administración Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales, mientras el mandatario estadounidense intensificaba la aplicación de la ley de inmigración frente presuntos miembros de pandillas.

En tanto, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó el martes el patrullaje con drones y buques de la Armada de sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció una despliegue militar en el Caribe sur para una operación antinarcóticos.

“Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina”, dijo Padrino en un video en redes sociales. “Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”.

Venezuela anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, en momentos en que Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel de drogas.

Maduro denuncia una “amenaza” de Estados Unidos y abrió el registro militar para ampliar sus filas.

“Van a ir 15.000 hombres y mujeres bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional”, dijo Maduro en su programa semanal de televisión. “Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico”.

“Venezuela es territorio (…) libre de sembradíos de hojas de coca, ¡libre!, libre de producción de cocaína», insistió.

Indicó además que su gobierno mantiene comunicación con las autoridades colombianas.

La movilización coincide con la acusación estadounidense contra Maduro y a cercanos colaboradores de su gobierno, como su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a una supuesta organización del narcotráfico bautizada el Cartel de los Soles.

Washington ofrece 50 y 25 millones de dólares respectivamente por información que lleve a la captura de ambos.

“¿Por qué no despliegan aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87% de la droga que sale de Colombia?“, cuestionó Cabello horas antes, mientras apuntaba en el mapa el Océano Pacífico y citaba cifras de un informe de Naciones Unidas. “Lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5%”.

“Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas en todos los frentes”, añadió tras anunciar el decomiso de 52,7 toneladas de drogas en lo que va de año, entre 70% y 80% de lo que dice se trafica a través de Venezuela.

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, tachó de “agresión psicológica” la llegada de los barcos estadounidenses al Caribe.

“Todos los días pendiente de un barco y la verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo, algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos de Norteamérica”, apuntó en referencia a la reanudación de las operaciones del gigante energético en el país caribeño.