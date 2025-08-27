Cementerio General anuncia desalojos por falta de pago en nichos

El responsable del Cementerio General, Ariel Zamora, indicó que en las próximas semanas se realizarán desalojos de tumbas y nichos debido a la falta de pago por parte de las familias. “Muchas sepulturas no están siendo canceladas. Recordamos que los pagos deben hacerse anualmente; antes se exigía un pago adelantado de cinco años. Aun así, damos tolerancia y las notificaciones que estamos realizando son para quienes tienen deudas de cinco años hacia arriba”, explicó Zamora.

El funcionario aclaró que la intención no es ejecutar desalojos masivos, sino dar oportunidad a los deudos para regularizar sus obligaciones, incluso mediante cuotas mínimas. “Entendemos la situación crítica que atravesamos. Invitamos a las familias a pasar y regularizar sus cuentas de manera flexible. Estamos cruzando información con la Dirección de Ingresos para verificar el estado de los pagos”, señaló.

Zamora destacó que la medida busca principalmente garantizar un manejo ordenado del camposanto, especialmente ante la proximidad de la fiesta de Todos Santos.

“Pedimos a las familias y a las instituciones que colaboren con la limpieza y el mantenimiento. Son sus propios seres queridos los que descansan en este lugar”, concluyó.