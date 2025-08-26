Ruta del vino, fe y cultura: El combo para turistas en Tarija

La Fiesta Grande de San Roque y la devoción a la Virgen de Chaguaya se consolidan como los principales atractivos turísticos de Tarija en los meses de agosto y septiembre. Autoridades municipales y el sector hotelero trabajan de manera conjunta en la promoción cultural y religiosa, con el objetivo de captar miles de visitantes nacionales y extranjeros, principalmente del norte argentino.

El director de Turismo, Edmundo Montellanos, destacó que Tarija se está posicionando como un destino turístico con fuerte arraigo cultural y religioso.

“Si cada visitante gasta entre 500 y 1.000 bolivianos, el movimiento económico será muy importante para la región”.

“Seguimos trabajando en la promoción y es muy importante apoyarnos en las redes sociales y medios de comunicación para difundir las fiestas patronales. Estamos elaborando spots dirigidos al exterior para que la gente sienta expectativa por llegar a Tarija y vivir esta experiencia en persona”, indicó.

Montellanos señaló que se espera triplicar la asistencia de la procesión de San Roque, que el pasado año reunió a 7.000 participantes. Según datos oficiales, del total de visitantes que arriban a Tarija, 71% proviene del exterior, principalmente de Argentina, mientras que el turismo interno se distribuye en 13% de Santa Cruz, 7% de La Paz y porcentajes menores de Cochabamba, Oruro, Beni y Chuquisaca.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Tarija, Fernando Castellanos, informó que se envió material de promoción al norte argentino, con la posibilidad de ampliar el flujo turístico.

“Tradicionalmente ingresan a Tarija cerca de 15 mil vehículos argentinos en estas fechas, pero este año esperamos llegar hasta 100 mil turistas. Si cada visitante gasta entre 500 y 1.000 bolivianos, el movimiento económico será muy importante para la región”, recalcó.

Desde el sector hotelero, la presidenta de la Cámara Hotelera de Tarija, Patricia Vargas, informó que la ocupación actual alcanza el 45%, aunque se prevé superar esa cifra durante las festividades religiosas.

“Estamos implsando la promoción del 2×1 en hospedajes para atraer más visitantes. Además, trabajamos en la llegada de influencers argentinos que, a través de sus redes sociales, puedan difundir los atractivos de Tarija”, afirmó Vargas.

Destacó que el objetivo es que los visitantes no solo crucen la frontera, sino que permanezcan en la ciudad al menos dos o tres noches, recorriendo la ruta del vino, los atractivos turísticos y la oferta cultural. Recordó que en las vacaciones de invierno los hoteles tarijeños superaron el 70% de ocupación, porcentaje que esperan sobrepasar durante estas celebraciones religiosas.

El pasado mes de junio, autoridades de Tarija y Salta(Argentina) firmaron un convenio enmarcado en una agenda de cooperación regional, con el objetivo de convertir al turismo en un eje estratégico frente a la crisis económica.

El acuerdo establece que el Concejo Deliberante de Salta promoverá las principales festividades tarijeñas —entre ellas, la Fiesta Grande de San Roque, la peregrinación a la Virgen de Chaguaya y el carnaval chapaco— a través de medios tradicionales, digitales y redes sociales, con el fin de atraer un mayor flujo de visitantes hacia el sur boliviano.

Asimismo, se acordó hermanar oficialmente las ciudades de Tarija y Salta, resaltando los lazos históricos y culturales que las unen. Como parte de esta iniciativa, se prevé la instalación de bustos de héroes representativos en lugares visibles de ambas ciudades.

El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Fernando Castellanos señalo que con el acuerdo firmado se busca fortalecer la integración cultural, religiosa y turística, destacando la importancia de que Salta, uno de los destinos turísticos más consolidados de Argentina, proyecte con mayor fuerza la oferta tarijeña.

“Este esfuerzo no solo beneficiará a Tarija, sino también a los visitantes del norte argentino, ya que viajar a nuestra región resulta cerca, económico y contamos con condiciones favorables para recibirlos” aseguró Castellanos.