Gaza: cinco periodistas muertos en ataque a hospital

Según asegura un comunicado del Gobierno de Gaza, hay veinte víctimas mortales, entre ellas varios periodistas que trabajaban para agencias de noticias y televisiones internacionales, en el ataque de Israelcontra el hospital Nasser el lunes 25 de agosto.

Cuatro de los informadores fallecidos son: Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

La propia agencia de noticias Reuters informa de que, además de su camarógrafo muerto, otro fotógrafo, Hatem Khaled, ha resultado herido. Por su parte, la televisión catarí Al Jazeera confirmó la muerte de uno de sus periodistas en Gaza. Según publica en X la cadena, el fotoperiodista y camarógrafo Mohammad Salama falleció en el bombardeo israelí contra el hospital Al Naser en Jan Yunis.

Conflicto mortífero para periodistas

Desde el inicio de la ofensiva israelí, provocada por el mortífero ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, considerada organización terrorista por diversos países, la Franja de Gaza se ha convertido en uno de los conflictos más mortíferos para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).