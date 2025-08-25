Santiago Peña firmó el decreto que declara grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

Paraguay designó al Cartel de los Soles, el grupo narco liderado por el dictador Nicolás Maduro, como organiación internacional terrorista. Lo hizo por medio de un decreto firmado por el presidente Santiago Peña este viernes.

La medida había sido anticipada por Infobae hace dos días, luego de conocerse que había sido el propio Senado paraguayo el que solicitó al presidente Peña que tomara esa medida.

Peña firmó el decreto número 4465 que señala: “Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista internacional. Refréndese el Ministerio de Relaciones Exteriores“.

La decisión paraguaya se suma de esta manera a lo resuelto hace pocos días por el jefe de estado ecuatoriano, Daniel Noboa, quien también designó de la misma forma al grupo narco liderado por Maduro.

El Senado de Paraguay fue el primero que solicitó una medida urgente referida al grupo narco chavista. El tratamiento se aprobó por pedido del legislador Alfonso Noria de la bancada Honor Colorado (HC) quien remarcó los riesgos para el país como consecuencia del flujo financiero, del lavado de activos y la infiltración de redes criminales fronteras adentro.

No es la primera vez que Paraguay designa como grupo terrorista a una organización foránea. Ya lo hizo anteriormente con la libanesa Hezbollah, la palestina Hamás y con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El Cartel de los Soles es una mafia transnacional que actúa como facilitador de rutas de otros grupos narcoterroristas como el mexicano Cartel de Sinaloa o el también venezolano Tren de Aragua. La organización delictiva se dedica también al tráfico de armamento y al lavado de activos.

El de Peña es el tercer golpe que recibe en apenas semanas el régimen de Maduro y su red delictiva. El primero fue el 25 de julio pasado cuando el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como “Terrorista Global Especialmente Asignado”.

En aquella oportunidad, Scott Bessent, secretario de esa oficina norteamericana dijo: “El Departamento del Tesoro seguirá tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cártel de los Soles”.

Pocos días después, el 7 de agosto, Washington anunció que elevaba la recompensa para aquel que aportara información que pudiera dar con Maduro hasta un valor récord: 50 millones de dólares. La cifra representa bastante más de lo que alguna vez la Casa Blanca ofreció por el jefe de Al Qaeda, el terrorista Osama Bin Laden, enemigo público número uno de los Estados Unidos durante años.

El pasado 14 de agosto, en tanto, Noboa ordenó similares medidas e instruyó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigar los posibles vínculos del Cartel de los Soles con bandas criminales que operan en Ecuador. Lo formalizó con un decreto ejecutivo y forma parte del estado de “conflicto armado interno” que rige desde inicios de 2024.

Aislado internacionalmente, temeroso de salir de Miraflores, con la popularidad en sus niveles más bajos, una situación social y económica crítica, siete millones de venezolanos en el exilio, cientos de presos políticos y viendo fantasmas a cada paso, Maduro se recostó aún más sobre los militares, garantes y portadores de las armas. Para ello les otorga más y más poder dentro de la organización delictiva.

Maduro también buscó apoyo de los jefes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos ilegales que actuó, en la práctica, como un brazo armado del Cartel de los Soles.

Además, coordinó con traficantes de drogas de Honduras y otras naciones, facilitando operaciones de tráfico a gran escala. Dirigió al Cartel de los Soles para suministrar armas de uso militar a las FARC y participó en una alianza violenta y corrupta de narcoterrorismo junto a la organización guerrillera colombiana y se cree que gestionó personalmente envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC.

Los tentáculos internacionales de la mafia fueron creciendo a medida que los venezolanos se empobrecían y huían del país. Durante años, el Cartel de los Soles y sus popes dieron asistencia a otro célebre criminal transnacional: Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo absoluto del Cartel de Sinaloa y, a la postre, socio de Maduro.

Hoy, Guzmán cumple sentencia en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Es la más segura del país y, para muchos, la más impenetrable del planeta. Antes de alojarse allí para siempre, durante el juicio que se le siguió se explicó con detalle cómo el Cartel de Maduro asistía a su organización.

Entre otras cosas, las pistas aéreas en Maracaibo desde donde despegaban aviones repletos con toneladas de cocaína hacia los destinos señalados por el grupo de Sinaloa eran algunos de los vínculos que pudieron comprobarse durante el juicio contra el narco mexicano en Nueva York, a partir de llamadas cruzadas y testimonios clave. Así lo documentó la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Este de esa ciudad el 20 de enero de 2017.