Ni visa, ni Etias: el nuevo permiso obligatorio para entrar a Europa que regirá a partir de octubre

Atención viajeros: ¿qué es el EES?

¿Quiénes deben solicitar el EES para ingresar a Europa?

¿Cuándo y cómo se solicita el EES?

¿Quiénes no deben tramitar el EES para entrar a Europa?

¿Cuáles son las diferencias entre el EES y el ETIAS?

A partir de octubre de 2025 entrará en vigencia un nuevo requisito para ingresar a Europa: el Sistema Europeo de Entrada y Salida, conocido como EES.

Este permiso será obligatorio para viajeros de países que no pertenecen a la Unión Europea ni al Espacio Schengen, como las personas de América Latina.

La medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y modernizar el control migratorio, reemplazando el tradicional sellado manual del pasaporte por un registro digital automatizado.

Atención viajeros: ¿qué es el EES?

El EES es un sistema informático que registrará electrónicamente las entradas y salidas de ciudadanos de países no europeos que viajen al continente por estancias cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

El sistema almacenará información personal, datos biométricos y antecedentes de ingresos previos o denegados, con el fin de agilizar los controles y aumentar la seguridad en la región.

¿Quiénes deben solicitar el EES para ingresar a Europa?

El trámite será obligatorio para todos los viajeros que ingresen al Espacio Schengen y no tengan ciudadanía europea. Esto incluye a turistas y viajeros de negocios provenientes de Latinoamérica, Asia, África y otros países fuera de la Unión Europea.

Se acerca la Tercera Guerra Mundial: estas serían las primeras ciudades en caer, según la Inteligencia Artificial

¿Cuándo y cómo se solicita el EES?

El EES entrará en vigencia el 12 de octubre de 2025. El registro se realizará directamente en el aeropuerto o puesto fronterizo de ingreso a Europa. En este lugar, los viajeros deberán crear un perfil digital en el sistema, con el que quedarán asentados sus datos personales y biométricos.

Al ingresar a Europa, el sistema almacenará:

Fecha y hora de entrada y salida

Punto de ingreso y salida del territorio Schengen

Nombre y apellido del viajero

Número de pasaporte

Fotografía del viajero

Huellas digitales

Información sobre entradas denegadas previas

¿Quiénes no deben tramitar el EES para entrar a Europa?

Según se informó, este documento no deberán gestionarlo las siguientes personas:

Ciudadanos europeos.

Extracomunitarios con tarjeta de residencia vinculada a un ciudadano de la UE.

Titulares de permisos de residencia o visas de larga duración.

Viajeros que ingresen por programas de investigación, estudios, capacitación, voluntariado o proyectos educativos autorizados.

Los viajeros que ingresen al continente en octubre deberán tener en cuenta la nueva disposición

¿Cuáles son las diferencias entre el EES y el ETIAS?

Aunque los viajeros suelen confundir estas dos gestiones, el EES y ETIAS son trámites distintos:

EES: registra entradas y salidas de todos los ciudadanos no europeos que ingresen al Espacio Schengen. Se realiza en el aeropuerto o puesto fronterizo al momento del viaje.

ETIAS: es una autorización previa de viaje online, obligatoria para ciudadanos de países que no necesitan visa. Tiene una validez de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte.

En definitiva, el EES funciona como un control digital en frontera, mientras que el ETIAS es un permiso previo para poder viajar.