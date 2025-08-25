Joven muere en mina y sube a 83 las víctimas de la inseguridad laboral

El pasado fin de semana se reportó la muerte de un joven de 24 años al interior de la Mina Ollerías debido a aplastamiento de carga lo que le ocasionó un traumatismo encéfalo craneal cerrado. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Marco Antonio Davalos. Informó que el trabajador estaba empujando un carro metalero y la carga cayó sobre el causándole la muerte.

Con ese deceso ya son 83 las víctimas de la inseguridad en las minas del Departamento de Potosí lo cual preocupa a las autoridades de diferentes instituciones.

Dávalos señaló que ya se identificó ocho minas corporativizadas en las que se produjeron muertes de trabajadores por lo cual se está impulsando procesos de investigación y se convocará a los responsables.

La alca cantidad de muertos de enero a la fecha se debería a la falta de condiciones de seguridad industrial en las galerías de minas corporativizadas y desde el Ministerio Público se anunció procesos a los responsables de las mismas porque no se está evitando que personas mueran al realizar trabajos de extracción de metales. La Defensoría del Pueblo en Potosí convocó a las instituciones que tienen relación con el tema de la seguridad laboral y la defensa de la vida para que se pueda dialogar con los dirigentes de las cooperativas para que se puedan implementar medidas concretas para frenar las muertes en mina.