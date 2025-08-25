El precio de la carne cruceña se mantiene a Bs. 60 el kilo en Tarija

Según indicó, el precio de este producto se mantiene en 60 bolivianos el kilo, lo que brinda tranquilidad momentánea a la población consumidora.

“No hay escasez de carne, por ahora y el precio se mantiene”, aseguró Velásquez, quien descartó que exista un desabastecimiento inmediato. Sin embargo, advirtió que de continuar la situación actual, los precios podrían sufrir un incremento en las próximas semanas.

El representante del sector también señaló que, aunque los costos al consumidor se mantienen estables, las carnicerías están enfrentando grandes pérdidas en sus ingresos, lo que genera preocupación en el gremio a mediano plazo.