Policía registra otro deceso en el Cerro Rico de Potosí

Una persona de 40 años aproximadamente perdió la vida en el interior de una mina debido al derrumbe del sector.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), José Luis Dávalos, informa que el cadáver fue recuperado por efectivos de bomberos.

Detalló que en coordinación con el Ministerio Público y personal de homicidios acudieron al lugar tras enterarse del accidente.

En coordinación con bomberos se rescató el cuerpo del minero, quien se encontraba trabajando en un segundo plano y fue aplastado por rocas en el interior del socavón.

La causa de muerte fue aplastamiento, de acuerdo con el informe forense.

En lo que va del año, ya son 82 personas que perdieron la vida en el interior de yacimientos mineros.