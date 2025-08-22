Contrabando encarece el precio de la carne nacional

Los carniceros de Tarija hacen énfasis que la semana pasada el cerdo había registrado un repunte, pero advierten que para el viernes nuevamente se dará otro incremento, lo que romperá la barrera de los 35 bolivianos.

El ejecutivo de los carniceros en Tarija, Lorenzo Velásquez, confirmó que todos los productos cárnicos están subiendo de precio. Explicó que el caso de la carne de cerdo y res, ya llega con un precio elevado desde Santa Cruz.

“Esto repercute a nivel nacional, por el hecho que la fuga de carne confinada está saliendo a los vecinos países. Entonces esto va a continuar subiendo, porque no hay un control por parte del Gobierno”, cuestionó Velásquez, a tiempo de apuntar responsabilidad a empresas transnacionales que se encargan de sacar ganado vivo a países vecinos.

Al respecto, desde la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) han expresado su rechazo a lo que consideran un incremento injustificado del costo de los productos cárnicos.

El presidente de la Fejuve, Celestino Barro, señaló que van a coordinar con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y la Intendencia Municipal, para realizar operativos de control al precio de los productos alimenticios y evitar el agio y especulación en los mercados tarijeños.

Barro enfatizó que van a exigir a los comerciantes que establezcan pizarras con la lista de precios, así la gente sepa cuánto cuesta el producto y esto también agilice los operativos de control de las instituciones.