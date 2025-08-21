Ultiman detalles del encuentro por semifinales entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro

En oficinas de la Central de Policía de la provincia, se realizó una importante reunión para ultimar detalles de cara al partido del próximo domingo entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro en el estadio “Emilio Fabrizzi” desde las 16 por la semifinal de Copa Jujuy Energía Viva.

De la misma participó Pedro Ruiz, Coordinador provincial de Copa Jujuy, el Comisario General Federico Méndez, Jefe del Departamento de Operaciones Policiales, el Comisario General Elvio Chauque, Jefe UR8 de Pálpala, el Comisario Mayor Ignacio Torres, segundo Jefe, el Comisario Mayor Marcelo Gareca, segundo Jefe UR8, el Subcomisario Gonzalo Martínez, Jefe de eventos deportivos, Daniel Fin, Presidente de Altos Hornos Zapla, Ricardo Campos, Vicepresidente de Atlético San Pedro.

Se trataron diversos temas relacionados a la seguridad del encuentro, ya que el partido contará tanto con público local como visitante respectivamente, tal como se viene desarrollando el certamen que impulsa el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, junto a la Secretaria de Deportes, articulado con el Ministerio de Seguridad, Policía, Ministerio de Salud, Same. La parcialidad local se ubicará en las tribunas de siempre, popular que da a espaldas a avenida Río de la Plata y platea, mientras que la visitante, estará detrás del arco que da hacia arroyo Las Martas.

A las 14 se habilitará la boletería para el ingreso al estadio “Fabrizzi”, mientras que el costo de la entrada se fijó en 5 mil pesos. Se espera que el domingo se viva una fiesta deportiva apelando al buen comportamiento tanto del público como así también de ambos equipos.

Zapla informó el esquema de prensa

De cara a la esperada semifinal de la Copa Jujuy, el Club Altos Hornos Zapla dio a conocer un comunicado oficial destinado a todos los medios de comunicación que planeen realizar la cobertura del encuentro frente a Atlético San Pedro, programado para el próximo domingo 24 de agosto.

La institución palpaleña confirmó que no se llevará a cabo acreditación previa general, por lo que el acceso será libre y gratuito para todos los periodistas que deseen asistir. No obstante, se establecieron pautas claras para garantizar un trabajo ordenado y seguro dentro del estadio.

En lo que respecta al ingreso de la prensa, el mismo deberá realizarse exclusivamente por secretaría (sector lateral), donde además se asignará la ubicación correspondiente a cada medio. Al ingresar, se entregarán chalecos identificatorios, de uso obligatorio durante todo el evento y que deberán ser devueltos al finalizar la jornada.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado refiere al trabajo de los fotógrafos. Únicamente podrán acceder al campo de juego quienes cuenten con equipamiento profesional y se encuentren previamente inscriptos mediante el envío de un correo electrónico a la dirección oficial del club (prensa.ahz.oficial@gmail.com). En dicho mensaje, cada fotógrafo deberá consignar su nombre completo, medio de comunicación y función específica. La fecha límite para enviar los datos será el sábado 23 de agosto a las 17 horas. Quienes cumplan con este requisito serán incluidos en una lista oficial de acceso y recibirán el chaleco identificatorio exclusivo que los habilitará para su tarea en el campo.

Por otra parte, el comunicado advierte que el día del partido no se acreditará a ningún medio de comunicación, por lo que será indispensable presentar en el ingreso la credencial física vigente que acredite la representación del medio correspondiente. Quedan expresamente fuera de las posibilidades de acceso las credenciales digitales o vencidas, reforzando así el orden administrativo y la seguridad en el evento.

Con estas disposiciones, el Departamento de Prensa de Altos Hornos Zapla busca garantizar un desarrollo profesional de la cobertura periodística, en un partido que genera gran expectativa.