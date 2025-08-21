River negocia la renovación de Borja pese a su bajo rendimiento

La dirigencia de River Plate mantuvo conversaciones formales con el centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja para negociar una extensión de su contrato profesional.

El 31 de diciembre de este año, Borja terminará su vínculo profesional con el conjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pesar del bajo rendimiento del delantero, la directiva decidió sentarse en la mesa a negociar para evitar que el futbolista se vaya del club con el pase en su poder, un escenario que dejaría a River sin chance de recibir un solo centavo por la salida del futbolista. El motivo es más que claro, la renovación no está ligada a una cuestión de rendimiento futbolístico, la misma se podría dar para su beneficio económico.

Miguel Ángel Borja fue una pieza fundamental para la delantera de Martín Demichelis, pero el recambio en el cuerpo técnico con la llegada de Marcelo Daniel Gallardo perjudicó su rendimiento dentro del terreno de juego, el cual cayó por variables inexplicables, porque el “Muñeco” depositó toda su confianza en su capacidad para realizar goles.

Sus números se encuentran pintados de color rojo, en la última temporada, el “Colibrí” disputó 79 partidos con la camiseta de River, en donde solo convirtió 7 goles, en tan solo 3 de las 6 competencias que disputó.