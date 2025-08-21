Paredes dejó atrás la sobrecarga y Russo baraja un cambio en la formación de Boca

La bocanada de aire y la sensación de alivio que generó cortar la racha de 12 partidos sin victorias ante Independiente Rivadavia no cambió la metodología en Boca: el doble turno, al menos una vez por semana, no se negocia a pesar del resultado. El día designado fue este miércoles y, antes de la segunda sesión, ya dejó novedades importantes.

Lo más destacado en la jornada matutina en el predio de Ezeiza fue positiva y estuvo relacionada con Leandro Paredes, quien generó un manto de preocupación en el abrir de la semana por una sobrecarga del partido en Mendoza. Sin embargo, hoy trabajó con normalidad y las dudas quedaron de lado: será titular el domingo contra Banfield.

El otro que caminó por la misma senda fue Williams Alarcón, también con alguna esquirla del 3-0 pero también ya en óptimas condiciones para abordar el encuentro por la sexta fecha del Torneo Clausura. Aunque claro, en su caso se mantendría en el banco de suplentes como una rueda de recambio que Russo utiliza con asiduidad.

¿Hubo noticias sobre la formación? El táctico se estima que se realizará en La Bombonera hoy, pero de todas formas ya hay indicios de que se perfila al menos un cambio. Alan Velasco, que se sacó la mufa y convirtió su primer gol, gana terreno para volver a la titularidad en lugar del irregular Carlos Palacios, quien no aprovechó el indulto de Russo en la cancha.

En lo que respecta al resto, existe una pequeño interrogante sobre la posibilidad de que Ayrton Costa pueda sumar minutos tras una larga recuperación del desgarro. La curiosidad es que, si el cuerpo técnico decide incluirlo, jugaría como lateral izquierdo por Lautaro Blanco, ya que ven muy firme a Marco Pellegrino y no lo moverán de la zaga. De todas formas, esta segunda variante corre con menos chances.

La probable formación de Boca ante Banfield

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Ayrton Costa; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.