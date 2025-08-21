Franco Mastantuono encandila a todo Real Madrid: «Nuevo ídolo»

El debut de Franco Mastantuono encandila a todos en el Real Madrid: Xabi Alonso dejó en claro que le gustó lo que mostró en el triunfo ante Osasuna y parte de la prensa madrileña ya lo llama «nuevo ídolo» de la institución.

El joven crack argentino es la tapa del reconocido Diario As de España. «Nuevo ídolo», lo definieron. Además, destacaron que «el Bernabéu se rinde a su figura y Xabi medita darle pronto la titularidad». Además, que lo comparan con Zinedine Zidane, gloria del Merengue y de la Selección de Francia.

«Ídolo exprés tras sólo cuatro entrenamientos», afirmó el periodista Carlos Forjanes en la nota en la que analizan sus primeros minutos en el conjunto español. Y añadió: «La personalidad de Mastantuono es embriagante».

Xabi Alonso elogió a Mastantuono tras su debut

Primero, el DT aseguró que a los refuerzos (entre ellos, el joven crack argentino) «no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu». «Franco ha agitado, ha traído buena energía. Esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban», expresó sobre el exjugador de River.

«Tiene pinta, ¿no? Ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces, lo anímico, lo emocional, pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto», sentenció Xabi Alonso sobre la joven estrella argentina.

Los números de Mastantuono en su debut en Real Madrid

1 tiro al arco

2 gambetas (1 completada)

28 toques

3 toques en área rival

17/19 pases acertados (89%)

1/2 centros acertados

2/4 duelos ganados

2 recuperaciones

5 pérdidas