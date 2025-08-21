Francisco Molina, en el 11 ideal de la fecha 27

Francisco Molina, volante ofensivo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue distinguido por TyC Sports Play entre los mejores 11 jugadores de la fecha 27 de la Primera Nacional.

Se trata de un reconocimiento merecido a su brillante actuación en la victoria que el “Lobo” jujeño obtuvo por 2 a 0 ante Chaco For Ever.

En la oportunidad, la actuación de “Moli” fue clave para sellar el triunfo al hacerse presente en el marcador, en combinación con su compañero Alejandro Quintana, una jugada de gran calidad que coronó su lucida performance en el campo de juego.

Este reconocimiento no hace más que confirmar el excelente momento que atraviesa Molina, consolidándose como una de las figuras indiscutibles del equipo albiceleste.

Los 11 destacados, son los que a continuación se detalla:

Fernando Monetti (Ferro); Ivo Chaves (Gimnasia y Tiro), Facundo Giacopuzzi (Deportivo Madryn), Iván Zafarana (All Boys) y Tobías Bovone (All Boys); Nelson Acevedo (Talleres R.E.), Francisco Molina (Gimnasia de Jujuy), Renzo Uriburu (San Telmo) y Brian Orosco (Estudiantes R.C.); Francisco Tcherkaski (Defensores de Belgrano) y Mauricio Asenjo (Los Andes). DT Jorge Vivaldo (Talleres R.E.).