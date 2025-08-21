CLIMA: 
S. S. de Jujuy, 21 de agosto de 2025

Para atender a Jujuy y a la Región

Facebook-f Twitter Youtube Whatsapp

Diego Ceballos arbitrará Brown – Gimnasia de Jujuy

El experimentado arbitro, que protagonizó aquel papelón en el Boca – Rosario Central por la Copa Argentina hace ya 10 años, será quien imparta justicia el domingo.

Con la convicción de seguir dando pelea en la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Almirante Brown este domingo bajo el control de Diego Ceballos.

El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del certamen, se jugará en Isidro Casanova y el cuerpo arbitral se completará con Ernesto Callegari, asistente 1; Javier Mihura, asistente 2; y Lucas Brumer, cuarto árbitro.

El conjunto jujeño, en el marco de una campaña excepcional, llega a esta instancia como escolta del puntero, Gimnasia de Mendoza, a solo dos puntos de distancia. Con 50 unidades, los dirigidos por Matías Módolo buscarán fortalecer su determinación de dar pelea hasta el final y seguir haciendo historia con una hinchada que se acostumbró a protagonizar el campeonato.

Por su parte, el equipo local vive una realidad muy distinta. Con solo 25 puntos, Almirante Brown se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita sumar desesperadamente para escapar de la zona de descenso.