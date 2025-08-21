Diego Ceballos arbitrará Brown – Gimnasia de Jujuy

Con la convicción de seguir dando pelea en la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Almirante Brown este domingo bajo el control de Diego Ceballos.

El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del certamen, se jugará en Isidro Casanova y el cuerpo arbitral se completará con Ernesto Callegari, asistente 1; Javier Mihura, asistente 2; y Lucas Brumer, cuarto árbitro.

El conjunto jujeño, en el marco de una campaña excepcional, llega a esta instancia como escolta del puntero, Gimnasia de Mendoza, a solo dos puntos de distancia. Con 50 unidades, los dirigidos por Matías Módolo buscarán fortalecer su determinación de dar pelea hasta el final y seguir haciendo historia con una hinchada que se acostumbró a protagonizar el campeonato.

Por su parte, el equipo local vive una realidad muy distinta. Con solo 25 puntos, Almirante Brown se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita sumar desesperadamente para escapar de la zona de descenso.