Paz y Lara ganan en Potosí con un porcentaje superior al 43 %

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postuló a Rodrigo Paz y Edman Lara, es el sorpresivo e indiscutible ganador de las elecciones generales en el Departamento de Potosí puesto que, según los datos todavía extraoficiales del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), consiguió 127.763 votos, que representan el 43%

La alianza Libre, de Jorge Tuto Quiroga, fue relegado a un lejano segundo lugar 68.445 votos, que representan el 23,1 por ciento. Otra de las sorpresas de la votación en Potosí es que el frente Unidad, de Samuel Doria Medina, apenas llegó al cuarto lugar con 29.030 sufragios que representan el 9,8 %. El tercer lugar fue para la Alianza Popular, que postuló a Andrónico Rodríguez, quien obtuvo el 10,6 por ciento de la votación merced a sus 31.407 votos.

La alianza Autonomía Para Bolivia Súmate, de Manfred Reyes Villa, obtuvo 16.325 votos (5,5 %) y el quinto lugar mientras que más atrás está el Movimiento Al Socialismo (MAS), que postuló a Eduardo del Castillo y obtuvo 10.783 votos (3,6 %). En los últimos lugares se ubican la alianza Fuerza del Pueblo de Jhonny Fernández, con 6.137 votos (2,1 %) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Pavel Aracena, que apenas obtuvo 5.917 votos (2,0 %).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha insistido que los resultados del Sirepre no son oficiales, ni vinculantes, pero, al tratarse de un conteo rápido de las actas electorales que han sido previamente aprobadas en los recintos electorales, las variaciones no serán sustanciales. Los resultados sufrirán modificaciones leves cuando se complete el 3,3 por ciento faltante de las actas electorales.

Los resultados oficiales serán los que se declaren con esa calidad en el recuento que realizan los tribunales electorales departamentales, pero no se prevé variantes sustanciales.

De acuerdo a los datos de conteo rápido, el PDC garantizaría dos senadores en Potosí, Bertha Gutiérrez, cuyo suplente es Freddy Rioja, y Marcelino Flores, que fue elegido junto a su suplente, Susana Ruiz.

La alianza Libre se quedaría con la tercera senaduría, por haber ocupado la segunda ubicación en la cantidad de votos, así que los elegidos para ese curul son Betty Canaviri (titular) y Roger Mamani (suplente)

El cuarto senador se encuentra en disputa entre el PDC y Libre, lo que sepulta las aspiraciones de los candidatos de la Alianza Popular, Máximo Rodríguez, y de Unidad, Sebastián Careaga.

Por el momento, el cómputo oficial de votos avanza de manera lenta y se prevé que los resultados de la ciudad de Potosí se conozcan hoy, pero los datos oficiales de las provincias no serán declarados oficiales sino hasta el miércoles.

Como en cada elección, la Carrera de Estadística de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) y Radio Kollasuyo desarrollaron una encuesta en boca de urna en la capital potosina que ya arroja resultados para la circunscripción 33 y revela una dura disputa en la 34.