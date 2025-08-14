TED: Solo los votos válidos sirven para la elección de autoridades

Aunque los ciudadanos pueden votar en blanco, anular su voto o marcar por alguno de los candidatos, solamente los votos válidos son la base de la elección de autoridades en los comicios del domingo 17 de agosto.

El vicepresidente del Tribunal Departamental Electoral de Potosí (TDE), Rolando García, informó que en el país existe tres tipos de voto, los válidos que corresponden a alguno de los candidatos, los blancos que no tienen preferencia por ningún candidato y los nulos son aquellos que presentan algún tipo de anormalidad como marcar por varias personas.

El entrevistado destacó que, de acuerdo con la normativa electoral vigente en el país, los votos blancos y nulos prácticamente no tienen incidencia alguna en el resultado de la elección ya que solamente se toma en cuenta los válidos para la elección de autoridades y la asignación de escaños departamentales.

El artículo 161 de la Ley Electoral señala que es obligatorio votar, pero no es obligatorio elegir por lo que la gente puede votar blanco o nulo.

El artículo 166 de la Constitución Política del Estado establece que solo se computan los votos válidos para definir al ganador. Es decir, aunque se cuenten los votos nulos y blancos, su valor es simbólico porque no pesan en el resultado de la elección.

Algunos analistas sostienen que votos blancos y nulos ayudan a los candidatos que tienen que obtener menos votos válidos para llegar a porcentajes más altos.

El vicepresidente del TED indicó que en la elección general de 2019 (anulada) se tuvo un total de 452.047 ciudadanos habilitados de los cuales 367.226 (92%) fueron considerados como válidos; mientras que los blancos fueron 11.310 (2.85%) y los nulos 21.257 (5.35%).

De acuerdo con los resultados oficiales de las elecciones generales de 2020, se contó con 453.287 ciudadanos habilitados en el padrón electoral de los cuales 367.226 (92.06%) fueron considerados como votos válidos; los votos blancos fueron 12.932 (3.24%); mientras que los nulos llegaron a 18.753 (4.7%).

El entrevistado destacó que en base a esos datos se puede señalar que entre blancos y nulos en las últimas elecciones se tuvo cerca del 8 por ciento de la votación que no optó por ninguno de los candidatos.