Martín Vizcarra es el quinto expresidente de Perú en ir a prisión acusado de corrupción

El expresidente Martín Vizcarra recibió una orden de prisión preventiva por cinco meses como parte del juicio oral en su contra. Esta decisión judicial lo coloca en una lista cada vez más extensa de expresidentes peruanos que enfrentan procesos judiciales por corrupción. La acusación principal que enfrenta Vizcarra está vinculada a su período como gobernador de la región de Moquegua (sur del Perú) entre 2011 y 2014, durante el cual habría recibido supuestos sobornos relacionados con dos proyectos clave: el de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión para el exmandatario.

Vizcarra está acusado de cohecho pasivo propio, un delito que implica la aceptación de sobornos a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos. En el caso de Lomas de Ilo, se le señala por recibir más de 2,3 millones de soles (aproximadamente 611,000 dólares o 552,300 euros) de empresas contratistas vinculadas al proyecto. La Fiscalía también acusa a Vizcarra por su involucramiento en el proceso de licitación para la ampliación del hospital de Moquegua, una obra que, según la investigación, también habría estado marcada por pagos ilícitos.

La solicitud de prisión preventiva, presentada por el fiscal anticorrupción Germán Juárez, se fundamenta en el temor a que el expresidente pudiera intentar evadir la justicia. Estos argumentos fueron escuchados por el juez, quien luego de varias horas de deliberación, decidió darle la razón al Ministerio Público y mandar a la cárcel al exmandatario.

La defensa del expresidente ha rechazado las acusaciones, calificando los argumentos del fiscal de “forzados y tergiversados”, y asegura que está siendo víctima de una “persecución política”, señalando su destitución en 2020 y la triple inhabilitación impuesta por el Congreso.

El caso de Martín Vizcarra es solo un eslabón más en una cadena de expresidentes peruanos que han sido involucrados en escándalos de corrupción a lo largo de los últimos 30 años. Esta constante vinculación de exmandatarios con delitos graves refleja la profunda crisis política e institucional que ha afectado a Perú, un país que parece atrapado en un ciclo de impunidad y falta de transparencia.