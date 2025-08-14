Los buses circularán hasta el sábado a las 17.00 horas

CLIMA: 
S. S. de Jujuy, 15 de agosto de 2025

Para atender a Jujuy y a la Región

Por las elecciones generales del domingo 17 de agosto, los buses de transporte interdepartamental e internacional circularán en todas las terminales terrestres del país hasta las 17.00 horas del sábado 16 de agosto, por lo que se pide tomar previsiones, informó este martes el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

“En el tema de terrestre, la última flota que se va a mover va a ser a las 5 de la tarde del día sábado. El domingo no se va a mover absolutamente nada en las terminales terrestres, tomen nota los usuarios”, anunció en conferencia de prensa.

En cuanto a los viajes vía aérea, reiteró que se desarrollarán con normalidad los vuelos internacionales y de emergencia, para ello estarán habilitados los aeropuertos de El Alto (La Paz), Jorge Wilstermann (Cochabamba) y Viru Viru (Santa Cruz).

“El domingo no se va a atender vuelos nacionales, sí vuelos internacionales y de emergencia”, enfatizó.

Indicó que, por ejemplo, de los aeropuertos internacionales de El Alto y Jorge Wilstermann, los últimos vuelos saldrán a las 22.00 y 23.00 horas del sábado, respectivamente.