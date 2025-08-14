Los buses circularán hasta el sábado a las 17.00 horas

“En el tema de terrestre, la última flota que se va a mover va a ser a las 5 de la tarde del día sábado. El domingo no se va a mover absolutamente nada en las terminales terrestres, tomen nota los usuarios”, anunció en conferencia de prensa.

En cuanto a los viajes vía aérea, reiteró que se desarrollarán con normalidad los vuelos internacionales y de emergencia, para ello estarán habilitados los aeropuertos de El Alto (La Paz), Jorge Wilstermann (Cochabamba) y Viru Viru (Santa Cruz).

“El domingo no se va a atender vuelos nacionales, sí vuelos internacionales y de emergencia”, enfatizó.

Indicó que, por ejemplo, de los aeropuertos internacionales de El Alto y Jorge Wilstermann, los últimos vuelos saldrán a las 22.00 y 23.00 horas del sábado, respectivamente.