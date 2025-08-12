Mejoran las temperaturas en el Departamento de Potosí

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que esta semana se tendrá una mejora de las temperaturas en las cuatro regiones del Departamento de Potosí.

De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la ciudad de Potosí registrará hoy una temperatura baja de hasta -4ºc; el martes -3ºc y el miércoles -3ºc. Mientras que se prevé que en las quetenas se registre hoy -8ºc; el martes -8ºc y el miércoles -6ºc.

En el municipio de Uyuni se prevé que se registre hoy temperaturas bajas de -11ºc; el martes -10ºc y el miércoles -9ºc. Mientras que en la Laguna Colorada se registrara hoy -8ºc; el martes -6ºc y el miércoles -6ºc.

Según el reporte del Senamhi para hoy se prevé en los valles heladas por la madrugada, cielo despejado, la humedad relativa variará entre 30% y 50%, vientos calmos por la mañana y débiles de dirección noroeste por la tarde, con una velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Mientras que en el altiplano se prevé, heladas por la madrugada, cielo despejado, la humedad relativa variará entre 20% y 40%, vientos calmos por la mañana, débiles de dirección noroeste por la tarde, con una velocidad entre 10 y 20km/h., poco cambio de temperaturas.