La verdad del interés de Gustavo Petro por Santa Rosa: el río Amazonas se aleja de Colombia y Leticia se quedaría sin puerto

La tensión generada por el presidente Gustavo Petro sobre la soberanía del Perú en Santa Rosa, territorio que ahora forma parte de la Isla Chinería en la región Loreto, específicamente en la zona de la triple frontera con Colombia y Brasil, tendría su origen en un fenómeno natural que afecta a Leticia, uno de los principales puertos amazónicos de Colombia: el río Amazonas está alejándose de territorio colombiano y en los próximos años podría quedarse sin acceso a él.

Según el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Félix Denegri, Leticia podría quedarse sin puerto en los próximos años. Un asunto que en Colombia no es menor si se considera que una de las principales actividades económicas de Leticia es el turismo, atraído por la riqueza del río Amazonas.

“El problema de fondo es que el caudal que llega a la zona de Leticia está disminuyendo, y existe el riesgo de que se quede sin puerto. Ese es el eje de esta situación. Estoy seguro de que, si no fuera así, este conflicto nunca se habría generado”, indicó al programa Punto Final.

En ese sentido, el viceministro Denegri indicó que el Perú está dispuesto a tener un diálogo abierto y respetuoso con los representantes de Colombia, pero que no se puede cuestionar la soberanía del Perú en la Isla Chinería, donde se encuentra la localidad de Santa Rosa.

En una entrevista al diario El País, el presidente de Colombia indicó que el fondo de los tratados firmados por Colombia para establecer sus fronteras es que “Colombia tenga acceso al río Amazonas. Es el gran espíritu de quienes hicieron esa negociación y acabaron una guerra. Ese es un acuerdo de paz”

Sin embargo, la situación descrita por el viceministro peruano terminaría por eliminar el acceso de Colombia, y en particular de toda la comunidad en Leticia, al río Amazonas, y la Isla Chinería dejaría de serlo, pues se uniría al territorio colombiano por tierra, y el puerto de Leticia ya no tendría sentido.

“Entonces Colombia tendría una frontera terrestre con Perú, que la aislaría del río (…) Ese es el gran problema, nosotros no queremos separarnos del principal río de la Amazonia (…)”, afirma el presidente de Colombia.

Sin embargo, lejos de resolver la situación por la vía diplomática, el reclamo del presidente de Colombia se produjo inicialmente por medio de una publicación en la red social X, en la que acusó al gobierno del Perú de apropiarse de forma unilateral del territorio de Santa Rosa, lo que representaría -según él- una violación del tratado de Río de Janeiro, donde quedaron establecidas las fronteras entre Perú, Colombia y Brasil.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, el término correcto para este territorio es Isla Chinería, y que no debe confundirse con el distrito Santa Rosa, que existe y es parte del Perú.

“El espacio erróneamente denominado Isla Santa Rosa surgió como una división natural de la parte sur de la Isla Chinería. Sin embargo, con el tiempo, el brazo del río Amazonas, que generaba una aparente separación, se secó eliminando la división de tierra seca de la Isla Chinería”, explican.