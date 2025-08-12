Escasez de gas en Bermejo: vecinos madrugan y hacen largas filas por una garrafa

De acuerdo con un reporte de RM Noticias, algunos ciudadanos aseguraron que llegaron desde la 1:00 de la madrugada y cuestionaron el limitado abastecimiento. “La ANH dice que debemos esperar y no es justo; hay gente con niños y otras personas que traen varias garrafas. Nos informaron que solo entregarán hasta llegar a 100 garrafas”, manifestó una de las afectadas.

Los vecinos también lamentaron que durante el feriado no se haya distribuido gas, lo que provocó que varias familias y comunidades permanezcan sin el carburante desde el sábado. Según denuncias, parte del GLP estaría siendo enviado hacia la zona fronteriza conocida como “la banda”.Otra usuaria denunció que en la ciudad hay personas revendiendo garrafas hasta en 50 bolivianos.

Cabe recordar lo ocurrido recientemente en Yacuiba, donde se registró un problema similar. En esa oportunidad, las autoridades advirtieron sobre el contrabando de GLP hacia Argentina, donde una garrafa supera los 100 bolivianos, lo que estaría provocando la escasez en municipios chaqueños.