Alcalde de Tarija entrega 10.000 plantas de olivo a más de 200 productores de la provincia Cercado

La autoridad destacó que esta iniciativa forma parte de un programa que impulsará la producción de oliva en el departamento.

“Estamos en la comunidad de Sella Quebrada en el cual vamos a repartir 10.000 plantas de olivo para todos los productores de la provincia Cercado. Vamos a repartir a más de 200 productores de olivo, vale decir que a partir de este programa vamos a tener 200 productores nuevos de olivo y más de 54 comunidades del área rural”, señaló.

El alcalde resaltó el impacto económico y social que tendrá esta producción agrícola. “Esto es construir Tarija, esto es hacer patria, esto es generar una opción de vida para la gente. Tarija escribe ahora la historia de los olivos, la historia del aceite de oliva, la historia de las aceitunas como un producto de alto valor económico que va a cambiar la vida de la gente”.

Finalmente, explicó que los olivos comenzarán a producir en los próximos años. “Estos olivos van a comenzar a producir a partir del tercer, cuarto o quinto año dependiendo del manejo. Estamos poniéndole el sustrato necesario en la tierra y una planta adecuada para producir”.