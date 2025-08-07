Las fiestas patrias dinamizan el flujo de pasajeros

El director de la Terminal de Buses, Erlan Velásquez, informó que las operadoras reforzaron sus unidades para cubrir la alta demanda.

Señaló que muchos ciudadanos aprovecharon el 6 y 7 de agosto como un descanso prolongado, sumando incluso el viernes 8 mediante permisos laborales, lo que derivó en una semana casi completa de receso.

Velásquez precisó que los destinos preferidos de quienes partieron desde Tarija fueron principalmente La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Destacó que la capital chapaca también se convirtió en un punto atractivo para vacacionar. Por los actos cívicos por el Bicentenario, Sucre también se ha vuelto punto de referencia para viajar.

El funcionario destacó el potencial de Tarija como destino turístico, ya que muchas familias del interior del país llegan para disfrutar de las tradiciones, gastronomía y el clima. Además, resalta la presencia de visitantes del norte argentino.

El último pico alto de pasajeros se había registrado durante el receso invernal, cuando numerosos visitantes llegaron a la ciudad. Ahora, el feriado patrio consolidó la tendencia, con un flujo que no se registraba desde hace semanas.

De cara a las próximas semanas, Velásquez expresó su expectativa de que el flujo turístico se incremente aún más, especialmente tras las elecciones generales del 17 de agosto. “Con la Fiesta Grande, esperamos la llegada de miles de turistas, lo que sin duda beneficiará al sector transporte y al turismo en general”, sostuvo.